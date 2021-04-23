На вакцинацію від COVID-19 вже записалося більше 80 робочих колективів

Ляшко розповів, що цього тижня МОЗ надав можливість організованим колективам, що мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися, можливість записати їх в чергу на щеплення проти COVID-19.

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“Наголошую, що вакцинація таких колективів зроблена для того, щоб пришвидшити вакцинальний процес, коли в Україну надійде додаткова вакцина. У такому випадку вакцинацію зможуть проводити не тільки в кабінетах щеплення та будуть максимально залучені мобільні бригади”, — повідомив Ляшко.

Також він зауважив, що проведення індивідуальної вакцинації залишається в межах етапів, які прописані в Дорожній карті з вакцинації.

“За вчора записалось 84 колективи. Загалом — це 10 390 осіб”, — повідомив Ляшко.

Він додав, що вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на підприємство.

Так, для того, щоб записатися в чергу на вакцинацію компанія має виконати ряд умов:



залишити заявку через контакт-центр; визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;



скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися;



забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;



забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.



Важливо, що за один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень. Якщо охочих щепитися в організованому колективі менш ніж п’ятдесят, радять записатися до листа очікування вакцинації індивідуально на сайті або у мобільному додатку “Дія” чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

Доповнення

В Україні загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 485 700 людей.

Сьогодні, 23 квітня в Україну доставили ще понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.



Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, як вказали у МОЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням.

Довідково

COVAX має на меті забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Усі вакцини у межах цієї ініціативи Україна отримує безоплатно. Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення 8 млн українців.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.