Україна отримала ще одну партію вакцини AstraZeneca

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“Сьогодні Україна отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX”, — повідомили у МОЗ у Facebook.

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Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, як вказали у МОЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням.

Отримання чергової поставки вакцини від глобальної ініціативи COVAX привітав заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Великою перевагою отримання вакцин через механізм COVAX є те, що всі вакцини є безкоштовними. Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час — напередодні Всесвітнього тижня імунізації, який має на меті нагадати про важливість щеплення для захисту дітей та дорослих", — підкреслила при цьому голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

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COVAX має на меті забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Усі вакцини у межах цієї ініціативи Україна отримує безоплатно. Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення 8 млн українців.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.