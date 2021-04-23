Украина получила еще одну партию вакцины AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украину доставили более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минздрава.
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"Сегодня Украина получила более 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX", - сообщили в Минздраве в Facebook.
Детали
Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, как указали в Минздраве, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.
Получение очередной поставки вакцины от глобальной инициативы COVAX приветствовал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Большим преимуществом получения вакцин через механизм COVAX является то, что все вакцины являются бесплатными. Вторая партия вакцины через COVAX прибыла в очень символическое время - накануне Всемирной недели иммунизации, которая имеет целью напомнить о важности прививки для защиты детей и взрослых", - подчеркнула при этом председатель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.
Справка
COVAX имеет целью обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно. Всего к концу года COVAX должен предоставить вакцины для вакцинации 8 млн украинцев.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом пока Украина должна получить 32 млн доз вакцин.