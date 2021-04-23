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На вакцинацию от COVID-19 уже записалось более 80 рабочих коллективов

На вакцинацию от COVID-19 уже записалось более 80 рабочих коллективов

Киев  •  УНН

 • 11568 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине за 22 апреля на вакцинацию от COVID-19 уже записалось более 80 рабочих коллективов. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Ляшко рассказал, что на этой неделе Минздрав предоставил возможность организованным коллективам, имеющие в своем штате более 50 человек, желающих вакцинироваться, возможность записать их в очередь на прививку против COVID-19.

Цитата

“Подчеркиваю, что вакцинация таких коллективов сделана для того, чтобы ускорить вакцинации процесс, когда в Украину поступит дополнительная вакцина. В таком случае вакцинацию смогут проводить не только в кабинетах прививки и будут максимально вовлечены мобильные бригады”, — сообщил Ляшко.

Также он отметил, что проведение индивидуальной вакцинации остается в пределах этапов, которые прописаны в Дорожной карте по вакцинации.

“За вчера записалось 84 коллектива. В общем — это 10 390 человек”, — сообщил Ляшко.

Он добавил, что вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на предприятие.

Так, для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию компания должна выполнить ряд условий:

  • оставить заявку через контакт-центр; определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
  • составить поименные списки желающих вакцинироваться;
  • обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;
  • обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

Важно, что за один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок. Если желающих привиться в организованном коллективе менее чем пятьдесят, советуют записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении “Дия” или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Дополнение

В Украине в целом 508 046 человек привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 22 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек.

Сегодня, 23 апреля в Украине доставили еще более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, как указали в Минздраве, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.

Справка

COVAX преследует цель обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно. Всего к концу года COVAX должен предоставить вакцины для прививки 8 млн украинцев.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX — 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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