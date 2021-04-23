В Україні вже 2 мільйони випадків COVID-19, за добу - 14 277

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2 мільйони випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 квітня, - 14,2 тисячі, що є падінням з учорашнього найвищого за тиждень показника. Летальних випадків за добу - 434. Водночас одужалих четвертий день поспіль більше, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.