В Україні вже 2 мільйони випадків COVID-19, за добу - 14 277
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2 мільйони випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 квітня, - 14,2 тисячі, що є падінням з учорашнього найвищого за тиждень показника. Летальних випадків за добу - 434. Водночас одужалих четвертий день поспіль більше, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3 728 осіб;
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- летальних випадків – 434;
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- одужало – 18 964 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 95 740 (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 004 630 осіб;
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- одужало – 1 552 267 осіб;
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- летальних випадків – 41 700;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 130 606.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), місті Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
При цьому за минулу добу 16 169 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.
Загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 485 700 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 1 269 випадків/ 1 679 щеплень;
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- Вінницька область – 259 випадків/ 478 щеплень;
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- Волинська область – 509 випадків/ 534 щеплення;
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- Дніпропетровська область – 1 296 випадків/ 1 453 щеплення;
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- Донецька область – 807 випадків/ 352 щеплення;
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- Житомирська область – 420 випадків/ 392 щеплення;
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- Закарпатська – 87 випадків/ 791 щеплення;
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- Запорізька область – 839 випадків/ 1 084 щеплення;
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- Івано-Франківська область – 147 випадків/ 436 щеплень;
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- Київська область – 922 випадки/ 646 щеплень;
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- Кіровоградська область – 199 випадків/ 335 щеплень;
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- Луганська область – 244 випадки/ 311 щеплень;
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- Львівська область – 926 випадків/ 859 щеплень;
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- Миколаївська область – 383 випадки/ 477 щеплень;
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- Одеська область – 658 випадків/ 837 щеплень;
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- Полтавська область – 621 випадок/ 616 щеплень;
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- Рівненська область – 538 випадків/ 542 щеплення;
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- Сумська область – 382 випадки/ 454 щеплення;
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- Тернопільська область – 372 випадки/ 350 щеплень;
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- Харківська область – 1 137 випадків/ 918 щеплень;
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- Херсонська область – 287 випадків/ 499 щеплень;
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- Хмельницька область – 640 випадків/ 720 щеплень;
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- Черкаська область – 698 випадків/ 537 щеплень;
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- Чернівецька область – 250 випадків/ 606 щеплень;
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- Чернігівська область – 387 випадків/ 263 щеплення.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.