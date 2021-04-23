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В Украине уже 2 миллиона случаев COVID-19, за сутки - 14 277

В Украине уже 2 миллиона случаев COVID-19, за сутки - 14 277

Киев  •  УНН

 • 21445 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 2 миллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 апреля, - 14,2 тысячи, что является падением со вчерашнего самого высокого за неделю показателя. Летальных случаев за сутки - 434. В то же время выздоровевших четвертый день подряд больше, чем заболевших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"14 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 23 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 3728 человек;
  • летальных случаев - 434;
  • выздоровели - 18 964 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 95 740 (в том числе методом ПЦР - 41 305, методом ИФА - 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36 075).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 004 630 человек;
  • выздоровели - 1 552 267 человек;
  • летальных исходов - 41 700;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 130 606.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 591 ребенок и 277 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), городе Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

При этом за прошедшие сутки 16 169 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 283 мобильными бригадами по иммунизации и 470 пунктами прививки.

В общем 508 046 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 22 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 1269 случаев / 1679 прививок;
  • Винницкая область - 259 случаев / 478 прививок;
  • Волынская область - 509 случаев / 534 прививки;
  • Днепропетровская область - 1296 случаев / 1453 прививки;
  • Донецкая область - 807 случаев / 352 прививки;
  • Житомирская область - 420 случаев / 392 прививки;
  • Закарпатская - 87 случаев / 791 прививки;
  • Запорожская область - 839 случаев / 1084 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 147 случаев / 436 прививок;
  • Киевская область - 922 случая / 646 прививок;
  • Кировоградская область - 199 случаев / 335 прививок;
  • Луганская область - 244 случая / 311 прививок;
  • Львовская область - 926 случаев / 859 прививок;
  • Николаевская область - 383 случая / 477 прививок;
  • Одесская область - 658 случаев / 837 прививок;
  • Полтавская область - 621 случай / 616 прививок;
  • Ровенская область - 538 случаев / 542 прививки;
  • Сумская область - 382 случая / 454 прививки;
  • Тернопольская область - 372 случая / 350 прививок;
  • Харьковская область - 1137 случаев / 918 прививок;
  • Херсонская область - 287 случаев / 499 прививок;
  • Хмельницкая область - 640 случаев / 720 прививок;
  • Черкасская область - 698 случаев / 537 прививок;
  • Черновицкая область - 250 случаев / 606 прививок;
  • Черниговская область - 387 случаев / 263 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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