На трасі Київ-Чернігів фура потрапила ДТП, рух в напрямку столиці обмежено: куди і як їхати

Київ • УНН

 • 2556 перегляди

На трасі Київ-Чернігів сталася ДТП за участю фури, рух на естакаді повністю обмежено. Об'їзд здійснюється через перехрестя з а/д О100610 Бровари-Требухів на км 28 автодороги М-01 Київ-Чернігів.

На трасі Київ-Чернігів фура потрапила ДТП, рух в напрямку столиці обмежено: куди і як їхати

У вівторок, 11 листопада, на трасі Київ-Чернігів сталася ДТП. У результаті інциденту рух на естакаді повністю обмежений. Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху. Про це інформує УНН.

Деталі

За даними пресслужби Патрульної поліції України, дорожньо-транспортна пригода трапилася на 25 км автодороги М-01 Київ-Чернігів, естакаді в напрямку Києва.

Правоохоронці повідомляють, що наразі рух естакадою повністю обмежений. Обʼїзд здійснюється через перехрестя з а/д О100610 Бровари-Требухів на км 28 автодороги М-01 Київ-Чернігів.

Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху

- заявили у Патрульній поліції України.

Нагадаємо

9 листопада в Житомирі 41-річний іноземець на Mercedes Benz не впорався з керуванням, врізавшись у будинок. Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажирка, 17-річна дівчина, загинули на місці. Також крім загиблих, в машині були ще дві неповнолітні пасажирки, їх оперативно доставили до обласної лікарні.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Чернігів
Житомир
Київ