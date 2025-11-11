На трасі Київ-Чернігів фура потрапила ДТП, рух в напрямку столиці обмежено: куди і як їхати
Київ • УНН
На трасі Київ-Чернігів сталася ДТП за участю фури, рух на естакаді повністю обмежено. Об'їзд здійснюється через перехрестя з а/д О100610 Бровари-Требухів на км 28 автодороги М-01 Київ-Чернігів.
У вівторок, 11 листопада, на трасі Київ-Чернігів сталася ДТП. У результаті інциденту рух на естакаді повністю обмежений. Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху. Про це інформує УНН.
Деталі
За даними пресслужби Патрульної поліції України, дорожньо-транспортна пригода трапилася на 25 км автодороги М-01 Київ-Чернігів, естакаді в напрямку Києва.
Правоохоронці повідомляють, що наразі рух естакадою повністю обмежений. Обʼїзд здійснюється через перехрестя з а/д О100610 Бровари-Требухів на км 28 автодороги М-01 Київ-Чернігів.
Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху
Нагадаємо
9 листопада в Житомирі 41-річний іноземець на Mercedes Benz не впорався з керуванням, врізавшись у будинок. Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажирка, 17-річна дівчина, загинули на місці. Також крім загиблих, в машині були ще дві неповнолітні пасажирки, їх оперативно доставили до обласної лікарні.