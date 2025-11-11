На трассе Киев-Чернигов фура попала в ДТП, движение в направлении столицы ограничено: куда и как ехать

Во вторник, 11 ноября, на трассе Киев-Чернигов произошло ДТП. В результате инцидента движение на эстакаде полностью ограничено. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения. Об этом информирует УНН.

Детали

По данным пресс-службы Патрульной полиции Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло на 25 км автодороги М-01 Киев-Чернигов, эстакаде в направлении Киева.

Правоохранители сообщают, что в настоящее время движение по эстакаде полностью ограничено. Объезд осуществляется через перекресток с а/д О100610 Бровары-Требухов на км 28 автодороги М-01 Киев-Чернигов.

Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения - заявили в Патрульной полиции Украины.

Напомним

9 ноября в Житомире 41-летний иностранец на Mercedes Benz не справился с управлением, врезавшись в дом. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажирка, 17-летняя девушка, погибли на месте. Также кроме погибших, в машине были еще две несовершеннолетние пассажирки, их оперативно доставили в областную больницу.