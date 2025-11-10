Іноземець спричинив смертельну ДТП з неповнолітніми у Житомирі
Київ • УНН
9 листопада в Житомирі 41-річний іноземець на Mercedes Benz не впорався з керуванням, врізавшись у будинок. Внаслідок ДТП загинули водій та 17-річна пасажирка, ще дві неповнолітні пасажирки госпіталізовані.
9 листопада чоловік не впорався з управлінням автомобіля , що спричинило дорожньо-транспортну пригоду з трьома неповнолітніми у Житомирі. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
Деталі
За попередньою інформацією, 41-річний іноземець, водій автомобіля Mercedes Benz, рухався на великій швидкості і не впорався із керуванням. Він виїхав за межі проїзної частини та влетів в будинок.
Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажирка, 17-річна дівчина, загинули на місці. Також крім загиблих, в машині були ще дві неповнолітні пасажирки, їх оперативно доставили до обласної лікарні.
Правоохоронці почали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб).
На Прикарпатті неповнолітній водій збив пішохода на смерть10.11.25, 11:28 • 44728 переглядiв