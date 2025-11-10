На Прикарпатті неповнолітній водій збив пішохода на смерть
Київ • УНН
На Івано-Франківщині 16-річний хлопець без прав на автомобілі ВАЗ 2109 збив пішохода 1961 року народження, який загинув на місці.
На Івано-Франківщині неповнолітній хлопець на смерть збив чоловіка. Про це УНН повідомили місцеві правоохоронці.
Деталі
Подія сталася у Коломийському районі області. 16-річний юнак, не маючи прав на керування авто, виїхав на дорогу між селами на автомобілі "ВАЗ 2109". Не впоравшись з керуванням юнак наїхав на пішохода. В наслідок наїзду чоловік 1961 року народження загинув на місці.
Неповнолітній водій з місця події втік. Однак правоохоронці доволі швидко встановили його особу та місце перебування.
Сам хлопець в ДТП не постраждав. Юнака перевірили на алкогольне чи наркотичне сп’яніння – він виявився тверезим.
