На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть

Киев • УНН

 • 13568 просмотра

В Ивано-Франковской области 16-летний парень без прав на автомобиле ВАЗ 2109 сбил пешехода 1961 года рождения, который погиб на месте.

На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть

В Ивано-Франковской области несовершеннолетний парень насмерть сбил мужчину. Об этом УНН сообщили местные правоохранители.

Детали

Событие произошло в Коломыйском районе области. 16-летний юноша, не имея прав на управление авто, выехал на дорогу между селами на автомобиле "ВАЗ 2109". Не справившись с управлением, юноша наехал на пешехода. В результате наезда мужчина 1961 года рождения погиб на месте.

Несовершеннолетний водитель с места происшествия скрылся. Однако правоохранители довольно быстро установили его личность и местонахождение.

Сам парень в ДТП не пострадал. Юношу проверили на алкогольное или наркотическое опьянение – он оказался трезвым.

