На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области 16-летний парень без прав на автомобиле ВАЗ 2109 сбил пешехода 1961 года рождения, который погиб на месте.
В Ивано-Франковской области несовершеннолетний парень насмерть сбил мужчину. Об этом УНН сообщили местные правоохранители.
Детали
Событие произошло в Коломыйском районе области. 16-летний юноша, не имея прав на управление авто, выехал на дорогу между селами на автомобиле "ВАЗ 2109". Не справившись с управлением, юноша наехал на пешехода. В результате наезда мужчина 1961 года рождения погиб на месте.
Несовершеннолетний водитель с места происшествия скрылся. Однако правоохранители довольно быстро установили его личность и местонахождение.
Сам парень в ДТП не пострадал. Юношу проверили на алкогольное или наркотическое опьянение – он оказался трезвым.
