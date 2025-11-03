Полицейский погиб в ДТП в Николаевской области, врезавшись в авто после другой аварии

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
13:00 • 3104 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
08:56 • 22312 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 28479 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 27413 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:09 • 23855 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26421 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 41086 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 74954 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70769 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 57116 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 28847 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 30978 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго08:31 • 26094 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 25783 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 15851 просмотра
публикации
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 8000 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 16062 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 25987 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 31194 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 74952 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Кир Стармер
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 7978 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 10481 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 24958 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 46256 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 96394 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
Хранитель
Грибы

Полицейский погиб в ДТП в Николаевской области, врезавшись в авто после другой аварии

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

В Новой Одессе 2 ноября погиб полицейский, который вне службы на собственном Daewoo Lanos столкнулся с неподвижным Toyota Hilux. Toyota Hilux ранее был участником другого ДТП. Обстоятельства трагедии расследует ГБР.

Полицейский погиб в ДТП в Николаевской области, врезавшись в авто после другой аварии

В Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия в Новой Одессе погиб правоохранитель, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло вчера вечером, 2 ноября, на улице Центральной недалеко от АЗС.

"По предварительной информации, сотрудник отделения полиции № 6 Николаевского районного управления, находясь на собственном автомобиле Daewoo Lanos вне службы, допустил столкновение с неподвижным автомобилем Toyota Hilux, который несколькими часами ранее стал участником ДТП с Ford Focus. В результате автопроисшествия полицейский погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Обстоятельства автопроисшествия устанавливаются.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Факт ДТП будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.

Во Львовской области Nissan с военными номерами врезался в грузовик: погибли четверо военных31.10.25, 12:15 • 3594 просмотра

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Николаевская область