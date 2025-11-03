Полицейский погиб в ДТП в Николаевской области, врезавшись в авто после другой аварии
Киев • УНН
В Новой Одессе 2 ноября погиб полицейский, который вне службы на собственном Daewoo Lanos столкнулся с неподвижным Toyota Hilux. Toyota Hilux ранее был участником другого ДТП. Обстоятельства трагедии расследует ГБР.
В Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия в Новой Одессе погиб правоохранитель, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
Происшествие произошло вчера вечером, 2 ноября, на улице Центральной недалеко от АЗС.
"По предварительной информации, сотрудник отделения полиции № 6 Николаевского районного управления, находясь на собственном автомобиле Daewoo Lanos вне службы, допустил столкновение с неподвижным автомобилем Toyota Hilux, который несколькими часами ранее стал участником ДТП с Ford Focus. В результате автопроисшествия полицейский погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Обстоятельства автопроисшествия устанавливаются.
Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Факт ДТП будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.
