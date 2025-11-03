Поліцейський загинув у ДТП на Миколаївщині, врізавшись в авто після іншої аварії

$42.080.01
Ексклюзив
14:12 • 22 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 1488 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 6120 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
08:56 • 23533 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 29605 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 28359 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 24325 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 26688 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 41256 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 75781 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Популярнi новини
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп3 листопада, 04:21 • 29845 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 32896 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго08:31 • 27118 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 27647 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 17789 перегляди
Публікації
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 18 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 9916 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 17801 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 27660 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 32910 перегляди
УНН Lite
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto10:50 • 8990 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 10924 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 25344 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 46646 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 96782 перегляди
Поліцейський загинув у ДТП на Миколаївщині, врізавшись в авто після іншої аварії

Київ • УНН

 • 1744 перегляди

У Новій Одесі 2 листопада загинув поліцейський, який поза службою на власному Daewoo Lanos зіткнувся з нерухомим Toyota Hilux. Toyota Hilux раніше був учасником іншої ДТП. Обставини трагедії розслідує ДБР.

Поліцейський загинув у ДТП на Миколаївщині, врізавшись в авто після іншої аварії

У Миколаївській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Новій Одесі загинув правоохоронець, повідомили в ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Подія сталась вчора ввечері, 2 листопада, на вулиці Центральній неподалік АЗС.

"За попередньою інформацією, співробітник відділення поліції № 6 Миколаївського районного управління, перебуваючи на власному автомобілі Daewoo Lanos поза службою, допустив зіткнення із нерухомим автомобілем Toyota Hilux, який декількома годинами раніше став учасником ДТП з Ford Focus. У результаті автопригоди поліцейський загинув на місці пригоди", - ідеться у повідомленні.

Обставини автопригоди встановлюються.

Відомості про ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Факт ДТП розслідуватимуть співробітники Державного бюро розслідувань.

На Львівщині Nissan з військовими номерами врізався у вантажівку: загинуло четверо військових31.10.25, 12:15 • 3594 перегляди

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Миколаївська область