Поліцейський загинув у ДТП на Миколаївщині, врізавшись в авто після іншої аварії
Київ • УНН
У Новій Одесі 2 листопада загинув поліцейський, який поза службою на власному Daewoo Lanos зіткнувся з нерухомим Toyota Hilux. Toyota Hilux раніше був учасником іншої ДТП. Обставини трагедії розслідує ДБР.
У Миколаївській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Новій Одесі загинув правоохоронець, повідомили в ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
Деталі
Подія сталась вчора ввечері, 2 листопада, на вулиці Центральній неподалік АЗС.
"За попередньою інформацією, співробітник відділення поліції № 6 Миколаївського районного управління, перебуваючи на власному автомобілі Daewoo Lanos поза службою, допустив зіткнення із нерухомим автомобілем Toyota Hilux, який декількома годинами раніше став учасником ДТП з Ford Focus. У результаті автопригоди поліцейський загинув на місці пригоди", - ідеться у повідомленні.
Обставини автопригоди встановлюються.
Відомості про ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Факт ДТП розслідуватимуть співробітники Державного бюро розслідувань.
