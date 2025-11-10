Иностранец стал причиной смертельного ДТП с несовершеннолетними в Житомире
Киев • УНН
9 ноября в Житомире 41-летний иностранец на Mercedes Benz не справился с управлением, врезавшись в дом. В результате ДТП погибли водитель и 17-летняя пассажирка, еще две несовершеннолетние пассажирки госпитализированы.
9 ноября мужчина не справился с управлением автомобиля, что привело к дорожно-транспортному происшествию с тремя несовершеннолетними в Житомире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
Детали
По предварительной информации, 41-летний иностранец, водитель автомобиля Mercedes Benz, двигался на большой скорости и не справился с управлением. Он выехал за пределы проезжей части и влетел в дом.
В результате ДТП водитель легковушки и его пассажирка, 17-летняя девушка, погибли на месте. Также кроме погибших, в машине были еще две несовершеннолетние пассажирки, их оперативно доставили в областную больницу.
Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц).
