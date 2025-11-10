$41.980.11
Эксклюзив
12:12 • 10122 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02 • 24886 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 56969 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 34993 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 39691 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 37198 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 29898 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54015 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 85059 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76931 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Иностранец стал причиной смертельного ДТП с несовершеннолетними в Житомире

Киев • УНН

 • 588 просмотра

9 ноября в Житомире 41-летний иностранец на Mercedes Benz не справился с управлением, врезавшись в дом. В результате ДТП погибли водитель и 17-летняя пассажирка, еще две несовершеннолетние пассажирки госпитализированы.

Иностранец стал причиной смертельного ДТП с несовершеннолетними в Житомире

9 ноября мужчина не справился с управлением автомобиля, что привело к дорожно-транспортному происшествию с тремя несовершеннолетними в Житомире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Детали

По предварительной информации, 41-летний иностранец, водитель автомобиля Mercedes Benz, двигался на большой скорости и не справился с управлением. Он выехал за пределы проезжей части и влетел в дом.

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажирка, 17-летняя девушка, погибли на месте. Также кроме погибших, в машине были еще две несовершеннолетние пассажирки, их оперативно доставили в областную больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц).

На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть10.11.25, 11:28 • 35008 просмотров

Александра Месенко

ОбществоКриминал и ЧПАвто
Дорожно-транспортное происшествие
Житомир