Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
На Тайвані відкинули можливість перенести 40% виробництва чіпів до США

Київ • УНН

Тайвань відхилив пропозицію США про перенесення 40% потужностей з виробництва напівпровідників, назвавши це неможливим. Тайванська віце-прем'єрка заявила, що екосистема напівпровідників острова розвиватиметься всередині країни.

На Тайвані відкинули можливість перенести 40% виробництва чіпів до США

Перенесення 40% потужностей з виробництва напівпровідників Тайваню в США було б "неможливим", заявила головний переговорник острова щодо мит, спростовуючи нещодавні заяви американських чиновників, які закликали до значного перенесення виробництва, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В інтерв'ю тайванському телеканалу CTS, показаному пізно ввечері в неділю, віце-прем'єр Тайваню Чен Лі-цзюнь заявила, що ясно дала зрозуміти Вашингтону, що тайванська напівпровідникова екосистема, яка створювалася десятиліттями, не може бути перенесена.

"Я дуже ясно дала зрозуміти Сполученим Штатам, що це неможливо", - сказала вона, маючи на увазі ціль у 40%, озвучену США.

Ця екосистема продовжуватиме зростати на Тайвані, сказала Чен, додавши, що напівпровідникова промисловість продовжить інвестувати всередині країни.

"Наші загальні потужності (на Тайвані) тільки продовжуватимуть зростати, - сказала вона. - Але ми можемо розширити нашу присутність у Сполучених Штатах".

"Наша міжнародна експансія, включаючи збільшення інвестицій у Сполучені Штати, ґрунтується на передумові, що ми залишаємось міцно вкорінені в Тайвані та продовжуємо нарощувати інвестиції всередині країни", зазначила вона.

Чен заявила, що перенесення тайванських наукових парків не буде, але Тайвань готовий поділитися своїм досвідом створення галузевого кластера та допомогти США створити аналогічне середовище.

Вона також заявила, що впевнена в тому, що потужності Тайваню з виробництва напівпровідників - включаючи існуючі проєкти, що будуються і заплановані в галузі передового виробництва, передової упаковки і ширшого ланцюжка поставок, значно перевершать інвестиції в США або будь-яку іншу країну.

Доповнення

В інтерв'ю CNBC минулого місяця міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що його мета - перевести 40% всього ланцюжка постачання та виробництва чіпів Тайваню в США. Він сказав, що якщо цього не станеться, мита на тайванські чіпи, ймовірно, зростуть до 100%.

У вересні Лутнік заявив американському телеканалу NewsNation, що Вашингтон запропонує Тайваню розділити виробництво чіпів порівну (50/50), на тлі того, як переважна більшість чіпів зараз виготовляється на острові. Тайвань тоді відкинув цю ідею.

У вівторок Лутнік заявив, що уряду необхідно перенести виробництво напівпровідників у США.

"Не можна розміщувати все виробництво напівпровідників за 80 миль від Китаю, - сказав він. - Це просто нелогічно… Тому нам треба повернути його назад".

"Коли ми залишимо свою посаду, моєю метою для цієї адміністрації буде 40%-на частка ринку передового виробництва напівпровідників", - зазначив Лутнік.

Минулого місяця Тайвань та США досягли угоди про зниження мита на експорт острова з 20% до 15% та збільшення інвестицій Тайваню в країну.

TSMC, найбільший у світі контрактний виробник чіпів, інвестує 165 мільярдів доларів у будівництво заводів в американському штаті Арізона.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
