На Тайване отвергли возможность перенести 40% производства чипов в США

Ближайшая ночь в Украине, похоже, завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 1284 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 13440 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 30321 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 33393 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 33153 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 32921 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25475 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17322 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13057 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления
Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТО
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 77496 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 71155 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
На Тайване отвергли возможность перенести 40% производства чипов в США

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

Тайвань отклонил предложение США о переносе 40% мощностей по производству полупроводников, назвав это невозможным. Тайваньская вице-премьер заявила, что экосистема полупроводников острова будет развиваться внутри страны.

На Тайване отвергли возможность перенести 40% производства чипов в США

Перенос 40% мощностей по производству полупроводников Тайваня в США был бы "невозможным", заявила главный переговорщик острова по таможенным пошлинам, опровергая недавние заявления американских чиновников, призывавших к значительному переносу производства, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В интервью тайваньскому телеканалу CTS, показанном поздно вечером в воскресенье, вице-премьер Тайваня Чэнь Ли-цзюнь заявила, что ясно дала понять Вашингтону, что тайваньская полупроводниковая экосистема, которая создавалась десятилетиями, не может быть перенесена.

"Я очень ясно дала понять Соединенным Штатам, что это невозможно", - сказала она, имея в виду цель в 40%, озвученную США.

Эта экосистема будет продолжать расти на Тайване, сказала Чэнь, добавив, что полупроводниковая промышленность продолжит инвестировать внутри страны.

"Наши общие мощности (на Тайване) будут только продолжать расти, - сказала она. - Но мы можем расширить наше присутствие в Соединенных Штатах".

"Наша международная экспансия, включая увеличение инвестиций в Соединенные Штаты, основывается на предпосылке, что мы остаемся прочно укоренены в Тайване и продолжаем наращивать инвестиции внутри страны", - отметила она.

Чэнь заявила, что переноса тайваньских научных парков не будет, но Тайвань готов поделиться своим опытом создания отраслевого кластера и помочь США создать аналогичную среду.

Она также заявила, что уверена в том, что мощности Тайваня по производству полупроводников - включая существующие проекты, строящиеся и запланированные в области передового производства, передовой упаковки и более широкой цепочки поставок, значительно превзойдут инвестиции в США или любую другую страну.

Дополнение

В интервью CNBC в прошлом месяце министр торговли США Говард Лютник заявил, что его цель - перевести 40% всей цепочки поставок и производства чипов Тайваня в США. Он сказал, что если этого не произойдет, пошлины на тайваньские чипы, вероятно, вырастут до 100%.

В сентябре Лютник заявил американскому телеканалу NewsNation, что Вашингтон предложит Тайваню разделить производство чипов поровну (50/50), на фоне того, как подавляющее большинство чипов сейчас производится на острове. Тайвань тогда отверг эту идею.

Во вторник Лютник заявил, что правительству необходимо перенести производство полупроводников в США.

"Нельзя размещать все производство полупроводников в 80 милях от Китая, - сказал он. - Это просто нелогично… Поэтому нам нужно вернуть его обратно".

"Когда мы покинем свой пост, моей целью для этой администрации будет 40%-ная доля рынка передового производства полупроводников", - отметил Лютник.

В прошлом месяце Тайвань и США достигли соглашения о снижении пошлины на экспорт острова с 20% до 15% и увеличении инвестиций Тайваня в страну.

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, инвестирует 165 миллиардов долларов в строительство заводов в американском штате Аризона.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Техника
Аризона
Reuters
Вашингтон
Тайвань
Китай
Соединённые Штаты