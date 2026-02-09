На Тайване отвергли возможность перенести 40% производства чипов в США

Перенос 40% мощностей по производству полупроводников Тайваня в США был бы "невозможным", заявила главный переговорщик острова по таможенным пошлинам, опровергая недавние заявления американских чиновников, призывавших к значительному переносу производства, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В интервью тайваньскому телеканалу CTS, показанном поздно вечером в воскресенье, вице-премьер Тайваня Чэнь Ли-цзюнь заявила, что ясно дала понять Вашингтону, что тайваньская полупроводниковая экосистема, которая создавалась десятилетиями, не может быть перенесена.

"Я очень ясно дала понять Соединенным Штатам, что это невозможно", - сказала она, имея в виду цель в 40%, озвученную США.

Эта экосистема будет продолжать расти на Тайване, сказала Чэнь, добавив, что полупроводниковая промышленность продолжит инвестировать внутри страны.

"Наши общие мощности (на Тайване) будут только продолжать расти, - сказала она. - Но мы можем расширить наше присутствие в Соединенных Штатах".

"Наша международная экспансия, включая увеличение инвестиций в Соединенные Штаты, основывается на предпосылке, что мы остаемся прочно укоренены в Тайване и продолжаем наращивать инвестиции внутри страны", - отметила она.

Чэнь заявила, что переноса тайваньских научных парков не будет, но Тайвань готов поделиться своим опытом создания отраслевого кластера и помочь США создать аналогичную среду.

Она также заявила, что уверена в том, что мощности Тайваня по производству полупроводников - включая существующие проекты, строящиеся и запланированные в области передового производства, передовой упаковки и более широкой цепочки поставок, значительно превзойдут инвестиции в США или любую другую страну.

Дополнение

В интервью CNBC в прошлом месяце министр торговли США Говард Лютник заявил, что его цель - перевести 40% всей цепочки поставок и производства чипов Тайваня в США. Он сказал, что если этого не произойдет, пошлины на тайваньские чипы, вероятно, вырастут до 100%.

В сентябре Лютник заявил американскому телеканалу NewsNation, что Вашингтон предложит Тайваню разделить производство чипов поровну (50/50), на фоне того, как подавляющее большинство чипов сейчас производится на острове. Тайвань тогда отверг эту идею.

Во вторник Лютник заявил, что правительству необходимо перенести производство полупроводников в США.

"Нельзя размещать все производство полупроводников в 80 милях от Китая, - сказал он. - Это просто нелогично… Поэтому нам нужно вернуть его обратно".

"Когда мы покинем свой пост, моей целью для этой администрации будет 40%-ная доля рынка передового производства полупроводников", - отметил Лютник.

В прошлом месяце Тайвань и США достигли соглашения о снижении пошлины на экспорт острова с 20% до 15% и увеличении инвестиций Тайваня в страну.

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, инвестирует 165 миллиардов долларов в строительство заводов в американском штате Аризона.