На Сумщині викрито нові схеми посадовців із мільйонними збитками: у списку підозрюваних – колишній мер Сум

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 4788 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53 • 12555 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 23079 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 30194 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 170362 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 99704 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 179502 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 186796 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 158606 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 127716 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.6м/с
63%
746мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 127140 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 126267 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 114522 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 112172 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 104881 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 23080 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 66682 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 179504 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 186798 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 158608 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo18:36 • 4790 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 32463 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 162072 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 290662 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 310104 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
TikTok
Instagram
MIM-104 Patriot
Bild

На Сумщині викрито нові схеми посадовців із мільйонними збитками: у списку підозрюваних – колишній мер Сум

Київ • УНН

 • 70 перегляди

На Сумщині триває викриття протиправних схем посадовців та підприємців. У другому етапі викрито 7 осіб, завдано майже 36 млн грн збитків.

На Сумщині викрито нові схеми посадовців із мільйонними збитками: у списку підозрюваних – колишній мер Сум

На Сумщині триває системна робота щодо викриття протиправних схем, на яких наживаються посадовці та недоброчесні підприємці – 7 підозрюваних, 36 млн грн збитки, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

У серпні під час першого етапу викриття 18 осіб отримали підозри. Збитки – 19,4 млн грн. Несплачені податки – 15,7 млн грн. Неправомірна вигода – 40 тис грн.  Сьогодні, 01.09.25, – другий етап. 7 осіб отримали підозри. Збитки – майже 36 млн грн 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними ОГП, у списку підозрюваних – колишній Сумський міський голова, колишній директор Департаменту інфраструктури міста Суми, службові особи державних, комунальних установ та суб’єкти господарювання.

Колишній Сумський міський голова – службова недбалість, що призвела до неодержання орендної плати за користування майном, придбаним за кошти інвестиційної програми. Збитки майже 1,8 млн грн.

Розкрадання коштів на укриттях та харчуванні для дітей на Київщині: Кравченко повідомив про ще 42 підозри посадовцям 29.08.25, 10:15 • 3275 переглядiв

Колишній директор Департаменту інфраструктури міста Суми Сумської міської ради – неналежне виконання службових обов’язків при підписанні додаткових угод на постачання електроенергії. Збитки на 5,2 млн грн.

Директор приватного підприємства заволодів бюджетними коштами при будівництві полігону для твердих побутових відходів майже на 25 млн грн.

Директор комунального підприємства налагодив незаконний видобуток піску на суму 2,2 мл грн.

Розтрата держкоштів, зловживання владою та службова недбалість: Кравченко повідомив про ще 39 підозр для посадовців Хмельниччини22.08.25, 13:10 • 3495 переглядiв

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю (підрядник) заволодів бюджетними коштами у ході капітального ремонту закладу освіти. Збитки – 833 тис грн.

Головний інженер акціонерного товариства – неналежне виконання службових обов’язків призвело до забруднення земельних ресурсів та збитків на суму 706 тис грн;

Інженер з технічного нагляду – неналежно виконував службові обов’язки при ремонті мостового переходу, що призвело до завищення цін на 231 тис грн.

37 млн грн збитків та 19 підозр: Кравченко заявив про викриття масштабних оборудок на Вінниччині21.08.25, 09:55 • 4032 перегляди

Додамо

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад, резюмували в Офісі Генпрокурора.

Розтрата на закупівлях, службова недбалість і заволодіння коштами громад: посадовці Миколаївщини та Запоріжжя завдали збитків на 375 млн грн - Кравченко19.08.25, 19:51 • 5299 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Електроенергія
Генеральний прокурор (Україна)
Суми