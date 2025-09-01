На Сумщині викрито нові схеми посадовців із мільйонними збитками: у списку підозрюваних – колишній мер Сум

На Сумщині триває системна робота щодо викриття протиправних схем, на яких наживаються посадовці та недоброчесні підприємці – 7 підозрюваних, 36 млн грн збитки, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

У серпні під час першого етапу викриття 18 осіб отримали підозри. Збитки – 19,4 млн грн. Несплачені податки – 15,7 млн грн. Неправомірна вигода – 40 тис грн. Сьогодні, 01.09.25, – другий етап. 7 осіб отримали підозри. Збитки – майже 36 млн грн - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними ОГП, у списку підозрюваних – колишній Сумський міський голова, колишній директор Департаменту інфраструктури міста Суми, службові особи державних, комунальних установ та суб’єкти господарювання.

Колишній Сумський міський голова – службова недбалість, що призвела до неодержання орендної плати за користування майном, придбаним за кошти інвестиційної програми. Збитки майже 1,8 млн грн.

Розкрадання коштів на укриттях та харчуванні для дітей на Київщині: Кравченко повідомив про ще 42 підозри посадовцям

Колишній директор Департаменту інфраструктури міста Суми Сумської міської ради – неналежне виконання службових обов’язків при підписанні додаткових угод на постачання електроенергії. Збитки на 5,2 млн грн.

Директор приватного підприємства заволодів бюджетними коштами при будівництві полігону для твердих побутових відходів майже на 25 млн грн.

Директор комунального підприємства налагодив незаконний видобуток піску на суму 2,2 мл грн.

Розтрата держкоштів, зловживання владою та службова недбалість: Кравченко повідомив про ще 39 підозр для посадовців Хмельниччини

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю (підрядник) заволодів бюджетними коштами у ході капітального ремонту закладу освіти. Збитки – 833 тис грн.

Головний інженер акціонерного товариства – неналежне виконання службових обов’язків призвело до забруднення земельних ресурсів та збитків на суму 706 тис грн;

Інженер з технічного нагляду – неналежно виконував службові обов’язки при ремонті мостового переходу, що призвело до завищення цін на 231 тис грн.

37 млн грн збитків та 19 підозр: Кравченко заявив про викриття масштабних оборудок на Вінниччині

Додамо

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад, резюмували в Офісі Генпрокурора.

Розтрата на закупівлях, службова недбалість і заволодіння коштами громад: посадовці Миколаївщини та Запоріжжя завдали збитків на 375 млн грн - Кравченко