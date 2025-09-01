На Сумщине разоблачены новые схемы должностных лиц с миллионными убытками: в списке подозреваемых – бывший мэр Сум

В Сумской области продолжается системная работа по разоблачению противоправных схем, на которых наживаются должностные лица и недобросовестные предприниматели – 7 подозреваемых, 36 млн грн убытков, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В августе во время первого этапа разоблачения 18 человек получили подозрения. Убытки – 19,4 млн грн. Неуплаченные налоги – 15,7 млн грн. Неправомерная выгода – 40 тыс грн. Сегодня, 01.09.25, – второй этап. 7 человек получили подозрения. Убытки – почти 36 млн грн - говорится в сообщении.

Детали

По данным ОГП, в списке подозреваемых – бывший Сумской городской голова, бывший директор Департамента инфраструктуры города Сумы, служебные лица государственных, коммунальных учреждений и субъекты хозяйствования.

Бывший Сумской городской голова – служебная халатность, приведшая к неполучению арендной платы за пользование имуществом, приобретенным за средства инвестиционной программы. Убытки почти 1,8 млн грн.

Хищение средств на укрытиях и питании для детей в Киевской области: Кравченко сообщил о еще 42 подозрениях должностным лицам

Бывший директор Департамента инфраструктуры города Сумы Сумского городского совета – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при подписании дополнительных соглашений на поставку электроэнергии. Убытки на 5,2 млн грн.

Директор частного предприятия завладел бюджетными средствами при строительстве полигона для твердых бытовых отходов почти на 25 млн грн.

Директор коммунального предприятия наладил незаконную добычу песка на сумму 2,2 млн грн.

Растрата госсредств, злоупотребление властью и служебная халатность: Кравченко сообщил о еще 39 подозрениях для должностных лиц Хмельницкой области

Директор Общества с ограниченной ответственностью (подрядчик) завладел бюджетными средствами в ходе капитального ремонта учебного заведения. Убытки – 833 тыс грн.

Главный инженер акционерного общества – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей привело к загрязнению земельных ресурсов и убыткам на сумму 706 тыс грн;

Инженер по техническому надзору – ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности при ремонте мостового перехода, что привело к завышению цен на 231 тыс грн.

37 млн грн убытков и 19 подозрений: Кравченко заявил о разоблачении масштабных сделок в Винницкой области

Добавим

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей, резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Растрата на закупках, служебная халатность и завладение средствами общин: должностные лица Николаевщины и Запорожья нанесли ущерб на 375 млн грн - Кравченко