На Сумщине разоблачены новые схемы должностных лиц с миллионными убытками: в списке подозреваемых – бывший мэр Сум

18:36 • 5118 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 12811 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 23318 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 30472 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 171537 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 100213 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 180450 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 187766 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 159355 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 128289 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 23320 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 67222 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 180452 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 187768 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 159358 просмотра
На Сумщине разоблачены новые схемы должностных лиц с миллионными убытками: в списке подозреваемых – бывший мэр Сум

Киев • УНН

 • 344 просмотра

На Сумщине продолжается разоблачение противоправных схем должностных лиц и предпринимателей. На втором этапе разоблачены 7 человек, нанесен ущерб почти на 36 млн грн.

На Сумщине разоблачены новые схемы должностных лиц с миллионными убытками: в списке подозреваемых – бывший мэр Сум

В Сумской области продолжается системная работа по разоблачению противоправных схем, на которых наживаются должностные лица и недобросовестные предприниматели – 7 подозреваемых, 36 млн грн убытков, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В августе во время первого этапа разоблачения 18 человек получили подозрения. Убытки – 19,4 млн грн. Неуплаченные налоги – 15,7 млн грн. Неправомерная выгода – 40 тыс грн.  Сегодня, 01.09.25, – второй этап. 7 человек получили подозрения. Убытки – почти 36 млн грн 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным ОГП, в списке подозреваемых – бывший Сумской городской голова, бывший директор Департамента инфраструктуры города Сумы, служебные лица государственных, коммунальных учреждений и субъекты хозяйствования.

Бывший Сумской городской голова – служебная халатность, приведшая к неполучению арендной платы за пользование имуществом, приобретенным за средства инвестиционной программы. Убытки почти 1,8 млн грн.

Хищение средств на укрытиях и питании для детей в Киевской области: Кравченко сообщил о еще 42 подозрениях должностным лицам29.08.25, 10:15 • 3277 просмотров

Бывший директор Департамента инфраструктуры города Сумы Сумского городского совета – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при подписании дополнительных соглашений на поставку электроэнергии. Убытки на 5,2 млн грн.

Директор частного предприятия завладел бюджетными средствами при строительстве полигона для твердых бытовых отходов почти на 25 млн грн.

Директор коммунального предприятия наладил незаконную добычу песка на сумму 2,2 млн грн.

Растрата госсредств, злоупотребление властью и служебная халатность: Кравченко сообщил о еще 39 подозрениях для должностных лиц Хмельницкой области22.08.25, 13:10 • 3495 просмотров

Директор Общества с ограниченной ответственностью (подрядчик) завладел бюджетными средствами в ходе капитального ремонта учебного заведения. Убытки – 833 тыс грн.

Главный инженер акционерного общества – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей привело к загрязнению земельных ресурсов и убыткам на сумму 706 тыс грн;

Инженер по техническому надзору – ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности при ремонте мостового перехода, что привело к завышению цен на 231 тыс грн.

37 млн грн убытков и 19 подозрений: Кравченко заявил о разоблачении масштабных сделок в Винницкой области21.08.25, 09:55 • 4032 просмотра

Добавим

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей, резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Растрата на закупках, служебная халатность и завладение средствами общин: должностные лица Николаевщины и Запорожья нанесли ущерб на 375 млн грн - Кравченко19.08.25, 19:51 • 5301 просмотр

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины
Сумы