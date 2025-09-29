На Сумщині військовослужбовця засудили до 7 років за смертельну ДТП у стані сп’яніння
Сумський районний суд засудив військовослужбовця до 7 років позбавлення волі за смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Інцидент стався у січні 2024 року, коли водій наїхав на двох пішоходів, одна жінка загинула на місці.
Сумський районний суд визнав винним військовослужбовця у скоєнні смертельної ДТП та залишенні потерпілих у небезпеці та засудив його до 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За даними прокуратури, інцидент стався у січні 2024 року: керуючи автомобілем "Volkswagen Transporter" у стані алкогольного сп’яніння, він не впорався з керуванням і наїхав на двох пішоходів біля узбіччя дороги. Внаслідок ДТП одна жінка загинула на місці, інша отримала численні травми.
Після аварії водій залишив місце події, не надавши допомоги потерпілим, але того ж дня його затримали за статтею 208 КПК України. Суд визнав його винним за ч. 3 ст. 286-1 та ч. 1 ст. 135 КК України.
Військовослужбовцю призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк п’ять років
Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих: стягнуто витрати на лікування та поховання, а також компенсацію моральної шкоди.
