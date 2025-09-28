Водій у Тернополі збив двох військових під час перевірки документів
Київ • УНН
У Тернополі водій автомобіля Daewoo Lanos наїхав на двох військовослужбовців, які перевіряли у нього військово-облікові документи. Потерпілих доправили до лікарні, поліція з'ясовує обставини інциденту.
У суботу, 27 вересня, близько 19:30 у Тернополі на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos наїхав на двох військовослужбовців. Вони перевіряли у нього військово-облікові документи під час служби. Про це повідомляє ГУНП в Тернопільській області, пише УНН.
Деталі
За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік відмовився показати документи, зачинився в машині та рушив із місця, травмувавши двох військових. Ще один боєць застосував пристрій для відстрілу гумових куль і влучив у колесо автомобіля – це зупинило машину, і ніхто більше не постраждав.
Потерпілих доправили до лікарні. Поліція зараз з’ясовує обставини інциденту: перевіряє записи камер спостереження та опитує свідків.
