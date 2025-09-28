Водитель в Тернополе сбил двух военных во время проверки документов
В Тернополе водитель автомобиля Daewoo Lanos наехал на двух военнослужащих, которые проверяли у него военно-учетные документы. Пострадавших доставили в больницу, полиция выясняет обстоятельства инцидента.
В субботу, 27 сентября, около 19:30 в Тернополе на улице Иванны Блажкевич водитель автомобиля Daewoo Lanos наехал на двух военнослужащих. Они проверяли у него военно-учетные документы во время службы. Об этом сообщает ГУНП в Тернопольской области, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации правоохранителей, мужчина отказался показать документы, закрылся в машине и тронулся с места, травмировав двух военных. Еще один боец применил устройство для отстрела резиновых пуль и попал в колесо автомобиля – это остановило машину, и никто больше не пострадал.
Пострадавших доставили в больницу. Полиция сейчас выясняет обстоятельства инцидента: проверяет записи камер наблюдения и опрашивает свидетелей.
