На Сумщине военнослужащего приговорили к 7 годам за смертельное ДТП в состоянии опьянения
Сумской районный суд приговорил военнослужащего к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в январе 2024 года, когда водитель наехал на двух пешеходов, одна женщина погибла на месте.
Сумской районный суд признал виновным военнослужащего в совершении смертельного ДТП и оставлении потерпевших в опасности и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, инцидент произошел в январе 2024 года: управляя автомобилем "Volkswagen Transporter" в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и наехал на двух пешеходов у обочины дороги. В результате ДТП одна женщина погибла на месте, другая получила многочисленные травмы.
После аварии водитель покинул место происшествия, не оказав помощи потерпевшим, но в тот же день его задержали по статье 208 УПК Украины. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 286-1 и ч. 1 ст. 135 УК Украины.
Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, с лишением права управления транспортными средствами на срок пять лет
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших: взысканы расходы на лечение и похороны, а также компенсация морального вреда.
