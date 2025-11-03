На Прикарпатті нетверезий водій BMW X5 спричинив аварію внаслідок якої загинув чоловік та госпіталізовано пенсіонерку
Київ • УНН
2 листопада поліція затримала 45-річного водія BMW X5, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП між Рогатином та Підгороддям. Внаслідок аварії загинув 35-річний водій Daewoo Sens, а 74-річна пасажирка Mazda CX-7 госпіталізована.
Деталі
Поліція з’ясувала, що нетверезий водій BMW X5 допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Daewoo Sens, який рухався у попутному напрямку. Після цього Daewoo Sens виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем Mazda CX-7, яким керував 54-річний чоловік.
Внаслідок аварії 35-річний водій Daewoo Sens, отримавши важкі травми, загинув на місці події.
Також в автомобілі Mazda CX-7 внаслідок зіткнення важко травмувалася пасажирка, 74-річна пенсіонерка, яку госпіталізовано до лікарні.
Встановлено, що водій BMW X5 був у стані алкогольного сп’яніння, також відповідна експертиза водія Daewoo Sens показала, що 35-річний чоловік був тверезий.
Порушника затримали. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Івано-Франківській області вже розпочали кримінальне провадження.
