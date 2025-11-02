Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозру
Київ • УНН
Судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Вона, керуючи Lexus, скоїла наїзд на двох пішоходів, один з яких загинув, інший отримав травми.
Повідомлено підозру водійці Lexus, яка рухаючись у напрямку Львова, здійснила наїзд на двох пішоходів. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода та травмування іншої особи (ч. 2 ст. 286 КК України).
За даними слідства:
31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево – Львів" підозрювана, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та здійснила наїзд на двох пішоходів.
Внаслідок ДТП один із них загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.
Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури здійснюють слідчі територіального управління ДБР.
Наразі до Вищої ради правосуддя скеровано подання про надання згоди на утримання під вартою підозрюваної судді та клопотання про тимчасове іі відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Сьогодні заплановано розгляд зазначених документів на засіданні ВРП.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо
Лікарю наркологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №10 повідомлено про підозру у видачі довідок про тверезість водіям у стані сп'яніння за 1000 доларів.