Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозрении
Киев • УНН
Судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения. Она, управляя Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, один из которых погиб, другой получил травмы.
Сообщено о подозрении водителю Lexus, которая, двигаясь в направлении Львова, совершила наезд на двух пешеходов. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть пешехода и травмирование другого лица (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
По данным следствия:
31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево – Львов" подозреваемая, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не уменьшила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов.
В результате ДТП один из них погиб на месте, другой получил телесные повреждения.
Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры осуществляют следователи территориального управления ГБР.
В настоящее время в Высший совет правосудия направлено представление о даче согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи и ходатайство о временном ее отстранении от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Сегодня запланировано рассмотрение указанных документов на заседании ВСП.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
