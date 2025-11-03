На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW X5 спровоцировал аварию, в результате которой погиб мужчина и госпитализирована пенсионерка

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
13:00 • 3068 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
08:56 • 22274 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 28450 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 27388 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:09 • 23840 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26412 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 41077 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 74941 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70767 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 57113 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 28847 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 30978 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго08:31 • 26094 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 25783 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 15851 просмотра
публикации
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 7960 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 16031 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 25954 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 31158 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 74934 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Кир Стармер
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 7960 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 10471 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 24947 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 46245 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 96383 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
Хранитель
Грибы

На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW X5 спровоцировал аварию, в результате которой погиб мужчина и госпитализирована пенсионерка

Киев • УНН

 • 482 просмотра

2 ноября полиция задержала 45-летнего водителя BMW X5, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП между Рогатином и Подгородьем. В результате аварии погиб 35-летний водитель Daewoo Sens, а 74-летняя пассажирка Mazda CX-7 госпитализирована.

На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW X5 спровоцировал аварию, в результате которой погиб мужчина и госпитализирована пенсионерка

2 ноября между населенными пунктами Рогатин и Подгородье Рогатинской территориальной общины полиция задержала 45-летнего водителя автомобиля BMW X5, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. В результате есть погибший и госпитализирована пенсионерка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Детали

Полиция выяснила, что нетрезвый водитель BMW X5 допустил столкновение с задней частью автомобиля Daewoo Sens, который двигался в попутном направлении. После этого Daewoo Sens выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mazda CX-7, которым управлял 54-летний мужчина.

В результате аварии 35-летний водитель Daewoo Sens, получив тяжелые травмы, погиб на месте происшествия.

Также в автомобиле Mazda CX-7 в результате столкновения тяжело травмировалась пассажирка, 74-летняя пенсионерка, которая госпитализирована в больницу.

Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозрении02.11.25, 11:32 • 20904 просмотра

Установлено, что водитель BMW X5 был в состоянии алкогольного опьянения, также соответствующая экспертиза водителя Daewoo Sens показала, что 35-летний мужчина был трезв.

Нарушителя задержали. Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Ивано-Франковской области уже начали уголовное производство.

Полицейский погиб в ДТП в Николаевской области, врезавшись в авто после другой аварии03.11.25, 14:41 • 1578 просмотров

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧППроисшествияАвто
Дорожно-транспортное происшествие
Пенсионный возраст
Национальная полиция Украины