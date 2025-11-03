На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW X5 спровоцировал аварию, в результате которой погиб мужчина и госпитализирована пенсионерка
2 ноября полиция задержала 45-летнего водителя BMW X5, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП между Рогатином и Подгородьем. В результате аварии погиб 35-летний водитель Daewoo Sens, а 74-летняя пассажирка Mazda CX-7 госпитализирована.
Детали
Полиция выяснила, что нетрезвый водитель BMW X5 допустил столкновение с задней частью автомобиля Daewoo Sens, который двигался в попутном направлении. После этого Daewoo Sens выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mazda CX-7, которым управлял 54-летний мужчина.
В результате аварии 35-летний водитель Daewoo Sens, получив тяжелые травмы, погиб на месте происшествия.
Также в автомобиле Mazda CX-7 в результате столкновения тяжело травмировалась пассажирка, 74-летняя пенсионерка, которая госпитализирована в больницу.
Установлено, что водитель BMW X5 был в состоянии алкогольного опьянения, также соответствующая экспертиза водителя Daewoo Sens показала, что 35-летний мужчина был трезв.
Нарушителя задержали. Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Ивано-Франковской области уже начали уголовное производство.
