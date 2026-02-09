На Полтавщині від грипу А померла дитина
Київ • УНН
На Полтавщині за тиждень від грипу типу А померли дві людини, включаючи дитину. Померлі не були щеплені проти грипу в поточному сезоні.
У Полтавській області від грипу типу А померла дитина, передає УНН із посиланням на Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Деталі
За даними Центру онтролю та профілактики хвороб, за минулий тиждень на Полтавщині від грипу А померли дві людини - серед них дитина.
"Дитина померла у Кременчуцькій ОТГ, а дорослий - у Полтавській ОТГ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними Центру, померлі не були щеплені проти грипу у поточному сезоні.
