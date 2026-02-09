$43.050.09
Ексклюзив
15:20 • 784 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 16146 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 31249 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 36011 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 53361 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52046 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41971 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40321 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26939 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18279 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
На Полтавщині від грипу А померла дитина

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На Полтавщині за тиждень від грипу типу А померли дві людини, включаючи дитину. Померлі не були щеплені проти грипу в поточному сезоні.

На Полтавщині від грипу А померла дитина

У Полтавській області від грипу типу А померла дитина, передає УНН із посиланням на Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Деталі

За даними Центру онтролю та профілактики хвороб, за минулий тиждень на Полтавщині від грипу А померли дві людини - серед них дитина.

"Дитина померла у Кременчуцькій ОТГ, а дорослий - у Полтавській ОТГ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Центру, померлі не були щеплені проти грипу у поточному сезоні.

На Рівненщині жінка померла від ускладнень грипу07.02.25, 20:24 • 27869 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЗдоров'я
Полтавська область
Кременчук
Полтава