На Полтавщине от гриппа А умер ребенок

Киев • УНН

 • 12 просмотра

На Полтавщине за неделю от гриппа типа А умерли два человека, включая ребенка. Умершие не были привиты против гриппа в текущем сезоне.

На Полтавщине от гриппа А умер ребенок

В Полтавской области от гриппа типа А умер ребенок, передает УНН со ссылкой на Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней.

Детали

По данным Центра контроля и профилактики болезней, за прошедшую неделю на Полтавщине от гриппа А умерли два человека - среди них ребенок.

"Ребенок умер в Кременчугской ОТГ, а взрослый - в Полтавской ОТГ", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Центра, умершие не были привиты против гриппа в текущем сезоне.

На Ровенщине женщина умерла от осложнений гриппа07.02.25, 20:24 • 27869 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЗдоровье
Полтавская область
Кременчуг
Полтава