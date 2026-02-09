На Полтавщине от гриппа А умер ребенок
Киев • УНН
На Полтавщине за неделю от гриппа типа А умерли два человека, включая ребенка. Умершие не были привиты против гриппа в текущем сезоне.
В Полтавской области от гриппа типа А умер ребенок, передает УНН со ссылкой на Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней.
Детали
По данным Центра контроля и профилактики болезней, за прошедшую неделю на Полтавщине от гриппа А умерли два человека - среди них ребенок.
"Ребенок умер в Кременчугской ОТГ, а взрослый - в Полтавской ОТГ", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Центра, умершие не были привиты против гриппа в текущем сезоне.
На Ровенщине женщина умерла от осложнений гриппа07.02.25, 20:24 • 27869 просмотров