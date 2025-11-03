На півдні Індії вантажівка врізалася в автобус, загинуло щонайменше 20 людей

У понеділок рано вранці на півдні Індії вантажівка, завантажена бетонною крихтою, врізалася в пасажирський автобус. В результаті цього інциденту загинуло щонайменше 20 осіб і близько двох десятків отримали поранення, пише УНН з посиланням на AP.

Громадський автобус перевозив близько 70 пасажирів, які прямували до міста Хайдарабад у південному штаті Телангана, коли вантажівка, яка рухалася в протилежному напрямку, зіткнулася з ним поблизу міста Чевелла, повідомив місцевий чиновник К. Чандракала.

Передня частина автобуса була сильно пошкоджена, кілька пасажирів залишилися заблокованими всередині. Також всередині автобуса було виявлено купи щебеню або гравію, які поховали живцем щонайменше одного пасажира, якого пізніше зарахували до загиблих. Рятувальники з великими труднощами розрізали автобус, щоб дістати тіла.

Раджендра Прасад, завідувач лікарні в Чевелі, повідомив, що 20 тіл було перевезено до моргу і після ідентифікації буде передано їхнім родинам. Серед загиблих були водії обох транспортних засобів.

Також загинули троє братів і сестер, які навчалися в коледжі, з родини з міста Тандур.

Що я буду робити без своїх дочок?