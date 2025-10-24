$41.900.14
48.550.18
ukenru
15:19 • 5112 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 12008 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 12895 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 26974 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 21681 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 18618 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 26912 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 67678 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27147 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20451 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
В Індії автобус загорівся після зіткнення з мотоциклом, 25 загиблих

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Пасажирський автобус в Індії загорівся після зіткнення з мотоциклом, що призвело до загибелі щонайменше 25 людей та поранень кількох інших. Аварія сталася на шосе поблизу Курнула, коли мотоцикл врізався у задню частину автобуса, спричинивши іскри, які охопили паливний бак.

В Індії автобус загорівся після зіткнення з мотоциклом, 25 загиблих

В Індії пасажирський автобус загорівся після того, як у нього врізався мотоцикл. При цьому загинуло щонайменше 25 людей, ще кілька зазнали поранень, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

У п'ятницю рано вранці пожежа охопила автобус, який їхав по шосе поблизу району Курнул у штаті Андхра-Прадеш. В результаті було заблоковано десятки пасажирів, більшість яких загинула.

Кільком людям вдалося розбити вікна, вистрибнути в безпечне місце з незначними травмами, а інші обвуглилися на смерть, повідомив високопоставлений поліцейський чиновник Вікрант Патіль.

У транспорті було 44 пасажири, більшість з яких спали на момент аварії. Автобус був повністю знищений, а невпізнаний велосипедист також загинув, сказав Патіль.

Аварія сталася в селі Чіннатекуру поблизу Курнула, приблизно за 130 миль (210 кілометрів) на південь від Хайдарабаду. Автобус курсував між містами Хайдарабад у штаті Телангана та Бангалор у штаті Карнатака.

За словами Патіла, мотоцикл врізався ззаду в автобус, що мчав на великій швидкості, і застряг. Його тягнуло деякий час, що спричинило іскри, які охопили паливний бак автобуса.

Коли почав поширюватися дим, водій зупинив автобус і спробував загасити пожежу за допомогою вогнегасника, але вогонь був настільки сильним, що він не зміг його контролювати 

– сказав пан Патіл.

Інцидент розслідувала команда судово-медичних експертів. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих.

Доповнення

В Уганді 46 людей загинули внаслідок лобового зіткнення двох автобусів між Кампалою та Гулу. Поліція вважає, що аварія сталася під час обгону іншого транспорту.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Уганда
Індія
Нарендра Моді