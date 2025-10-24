В Індії автобус загорівся після зіткнення з мотоциклом, 25 загиблих

В Індії пасажирський автобус загорівся після того, як у нього врізався мотоцикл. При цьому загинуло щонайменше 25 людей, ще кілька зазнали поранень, пише УНН з посиланням на Sky News.

У п'ятницю рано вранці пожежа охопила автобус, який їхав по шосе поблизу району Курнул у штаті Андхра-Прадеш. В результаті було заблоковано десятки пасажирів, більшість яких загинула.

Кільком людям вдалося розбити вікна, вистрибнути в безпечне місце з незначними травмами, а інші обвуглилися на смерть, повідомив високопоставлений поліцейський чиновник Вікрант Патіль.

У транспорті було 44 пасажири, більшість з яких спали на момент аварії. Автобус був повністю знищений, а невпізнаний велосипедист також загинув, сказав Патіль.

Аварія сталася в селі Чіннатекуру поблизу Курнула, приблизно за 130 миль (210 кілометрів) на південь від Хайдарабаду. Автобус курсував між містами Хайдарабад у штаті Телангана та Бангалор у штаті Карнатака.

За словами Патіла, мотоцикл врізався ззаду в автобус, що мчав на великій швидкості, і застряг. Його тягнуло деякий час, що спричинило іскри, які охопили паливний бак автобуса.

Коли почав поширюватися дим, водій зупинив автобус і спробував загасити пожежу за допомогою вогнегасника, але вогонь був настільки сильним, що він не зміг його контролювати