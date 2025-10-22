Жахлива аварія в Уганді: 46 загиблих в результаті лобового зіткнення автобусів

Лобове зіткнення двох автобусів в Уганді обірвало життя 46 людей. За словами поліції, трагедія сталася під час обгону автобусами іншого транспорту, пише УНН із посиланням на News Sky.

Деталі

Як передає видання, поліція Уганди повідомляє про "46 загиблих внаслідок зіткнення двох автобусів". Правоохоронці вважають, що два автобуси "стали учасниками лобового зіткнення" між столицею Кампалою та північним містом Гулу і додають, що вони могли зіткнутися, "оскільки намагалися обігнати інші транспортні засоби – вантажівку та позашляховик".

Спочатку поліція Уганди повідомила про 63 загиблих, але пізніше зменшила цифру до 46. Після аварії поліція попередила водіїв про небезпеку таких маневрів на дорогах.

Оскільки розслідування триває, ми наполегливо закликаємо всіх водіїв бути максимально обережними на дорогах, особливо уникати небезпечних та необережних обгонів, які залишаються однією з головних причин аварій у країні - заявили правоохоронці.

Доповнення

Шосе Кампала-Гулу, що пролягає між двома великими містами, має довжину близько 330 кілометрів і проходить через кілька районів. Ця жвава дорога з деякими особливо вузькими ділянками вважається однією з найнебезпечніших в Уганді з точки зору кількості аварій.

