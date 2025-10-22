$41.740.01
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ужасная авария в Уганде: 46 погибших в результате лобового столкновения автобусов

Киев • УНН

 1224 просмотра

В Уганде 46 человек погибли в результате лобового столкновения двух автобусов между Кампалой и Гулу. Полиция считает, что авария произошла во время обгона другого транспорта.

Ужасная авария в Уганде: 46 погибших в результате лобового столкновения автобусов

Лобовое столкновение двух автобусов в Уганде унесло жизни 46 человек. По словам полиции, трагедия произошла во время обгона автобусами другого транспорта, пишет УНН со ссылкой на News Sky.

Детали

Как передает издание, полиция Уганды сообщает о "46 погибших в результате столкновения двух автобусов". Правоохранители считают, что два автобуса "стали участниками лобового столкновения" между столицей Кампалой и северным городом Гулу и добавляют, что они могли столкнуться, "поскольку пытались обогнать другие транспортные средства – грузовик и внедорожник".

Сначала полиция Уганды сообщила о 63 погибших, но позже уменьшила цифру до 46. После аварии полиция предупредила водителей об опасности таких маневров на дорогах.

Поскольку расследование продолжается, мы настоятельно призываем всех водителей быть максимально осторожными на дорогах, особенно избегать опасных и неосторожных обгонов, которые остаются одной из главных причин аварий в стране

- заявили правоохранители.

Дополнение

Шоссе Кампала-Гулу, пролегающее между двумя крупными городами, имеет длину около 330 километров и проходит через несколько районов. Эта оживленная дорога с некоторыми особенно узкими участками считается одной из самых опасных в Уганде с точки зрения количества аварий.

Алена Уткина

