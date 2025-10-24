В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших

В Индии пассажирский автобус загорелся после того, как в него врезался мотоцикл. При этом погибли по меньшей мере 25 человек, еще несколько получили ранения, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

В пятницу рано утром пожар охватил автобус, который ехал по шоссе вблизи района Курнул в штате Андхра-Прадеш. В результате были заблокированы десятки пассажиров, большинство из которых погибли.

Нескольким людям удалось разбить окна, выпрыгнуть в безопасное место с незначительными травмами, а другие обуглились насмерть, сообщил высокопоставленный полицейский чиновник Викрант Патиль.

В транспорте было 44 пассажира, большинство из которых спали на момент аварии. Автобус был полностью уничтожен, а неопознанный велосипедист также погиб, сказал Патиль.

Авария произошла в деревне Чиннатекуру вблизи Курнула, примерно в 130 милях (210 километрах) к югу от Хайдарабада. Автобус курсировал между городами Хайдарабад в штате Телангана и Бангалор в штате Карнатака.

По словам Патиля, мотоцикл врезался сзади в автобус, мчавшийся на большой скорости, и застрял. Его тащило некоторое время, что вызвало искры, которые охватили топливный бак автобуса.

Когда начал распространяться дым, водитель остановил автобус и попытался потушить пожар с помощью огнетушителя, но огонь был настолько сильным, что он не смог его контролировать