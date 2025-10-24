В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших

$41.900.14
48.550.18
ukenru
15:19 • 5106 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 12001 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 12891 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 26969 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 21677 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 18617 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 26912 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 67675 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 27147 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20451 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
91%
739мм
Популярные новости
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 39337 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 46752 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога24 октября, 07:48 • 43523 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить24 октября, 07:50 • 46542 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo24 октября, 09:56 • 33794 просмотра
публикации
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 26974 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 23130 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 23399 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 67678 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 63982 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Виктор Орбан
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Китай
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"14:55 • 3578 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 9580 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 22700 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 46818 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 32053 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Су-34
Фильм
Золото

В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Пассажирский автобус в Индии загорелся после столкновения с мотоциклом, что привело к гибели по меньшей мере 25 человек и ранениям нескольких других. Авария произошла на шоссе вблизи Курнула, когда мотоцикл врезался в заднюю часть автобуса, вызвав искры, которые охватили топливный бак.

В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших

В Индии пассажирский автобус загорелся после того, как в него врезался мотоцикл. При этом погибли по меньшей мере 25 человек, еще несколько получили ранения, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В пятницу рано утром пожар охватил автобус, который ехал по шоссе вблизи района Курнул в штате Андхра-Прадеш. В результате были заблокированы десятки пассажиров, большинство из которых погибли.

Нескольким людям удалось разбить окна, выпрыгнуть в безопасное место с незначительными травмами, а другие обуглились насмерть, сообщил высокопоставленный полицейский чиновник Викрант Патиль.

В транспорте было 44 пассажира, большинство из которых спали на момент аварии. Автобус был полностью уничтожен, а неопознанный велосипедист также погиб, сказал Патиль.

Авария произошла в деревне Чиннатекуру вблизи Курнула, примерно в 130 милях (210 километрах) к югу от Хайдарабада. Автобус курсировал между городами Хайдарабад в штате Телангана и Бангалор в штате Карнатака.

По словам Патиля, мотоцикл врезался сзади в автобус, мчавшийся на большой скорости, и застрял. Его тащило некоторое время, что вызвало искры, которые охватили топливный бак автобуса.

Когда начал распространяться дым, водитель остановил автобус и попытался потушить пожар с помощью огнетушителя, но огонь был настолько сильным, что он не смог его контролировать 

– сказал господин Патиль.

Инцидент расследовала команда судебно-медицинских экспертов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

Дополнение

В Уганде 46 человек погибли в результате лобового столкновения двух автобусов между Кампалой и Гулу. Полиция считает, что авария произошла во время обгона другого транспорта.

Антонина Туманова

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Уганда
Индия
Нарендра Моди