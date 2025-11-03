$42.080.01
На юге Индии грузовик врезался в автобус, погибли по меньшей мере 20 человек

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

На юге Индии грузовик с бетонной крошкой врезался в пассажирский автобус, направлявшийся в Хайдарабад. В результате инцидента погибли по меньшей мере 20 человек, еще около двух десятков получили ранения.

На юге Индии грузовик врезался в автобус, погибли по меньшей мере 20 человек

Рано утром в понедельник на юге Индии грузовик, груженный бетонной крошкой, врезался в пассажирский автобус. В результате этого инцидента погибли по меньшей мере 20 человек и около двух десятков получили ранения, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Общественный автобус перевозил около 70 пассажиров, направлявшихся в город Хайдарабад в южном штате Телангана, когда грузовик, двигавшийся в противоположном направлении, столкнулся с ним вблизи города Чевелла, сообщил местный чиновник К. Чандракала.

Передняя часть автобуса была сильно повреждена, несколько пассажиров остались заблокированными внутри. Также внутри автобуса были обнаружены кучи щебня или гравия, которые похоронили заживо по меньшей мере одного пассажира, который позже был причислен к погибшим. Спасатели с большим трудом разрезали автобус, чтобы достать тела.

Раджендра Прасад, заведующий больницей в Чевеле, сообщил, что 20 тел были перевезены в морг и после идентификации будут переданы их семьям. Среди погибших были водители обоих транспортных средств.

Также погибли трое братьев и сестер, которые учились в колледже, из семьи из города Тандур.

Что я буду делать без своих дочерей? 

- сказал их убитый горем отец, Еллайя Гуд, когда родственники пытались его утешить.

Дополнение

В результате наплыва толпы в популярном индуистском храме на юге Индии погибли по меньшей мере девять человек, а десятки получили ранения.

В Индии пассажирский автобус загорелся после того, как в него врезался мотоцикл. При этом погибли по меньшей мере 25 человек, еще несколько получили ранения.

Павел Зинченко

