Наплив вірян у храмі Індії призвів до загибелі дев'яти людей, ще десятки - поранені

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

У храмі Свамі Венкатешвара в Індії загинуло щонайменше дев'ять людей, ще десятки отримали поранення через наплив вірян під час святкування священного дня індуїзму. Причиною трагедії стало зламання залізної решітки, що призвело до неконтрольованого скупчення людей.

Наплив вірян у храмі Індії призвів до загибелі дев'яти людей, ще десятки - поранені

Внаслідок напливу натовпу в популярному індуїстському храмі на півдні Індії загинуло щонайменше дев'ять людей, а десятки отримали поранення. ПРо це повідомила місцева влада, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Інцидент стався в храмі Свамі Венкатешвара в окрузі Шрікакулам штату Андхра-Прадеш, де сотні вірян зібралися, щоб відзначити один зі священних днів індуїзму – "Екадаші", – повідомив Associated Press старший офіцер поліції К. В. Махешвра Редді.

У цей день віряни постують і моляться богу Вішну, ключовому індуїстському божеству.

Попереднє розслідування показує, що залізна решітка, призначена для утримання черги вірян у храмі, зламалася, що призвело до неконтрольованого напливу натовпу, сказав Редді.

Високопоставлений чиновник місцевої влади Свапніл Дінкар Пундкар сказав, що є побоювання щодо більшої кількості жертв. "Спочатку ми повідомляли про сімох смертей, але ще двоє людей померли від отриманих травм, тоді як стан двох інших критичний", – сказав він.

Серед загиблих вісім жінок та одна дитина, сказав Пундкар, додавши, що щонайменше 16 вірян, постраждалих у натовпі, проходять лікування в місцевій лікарні, тоді як 20 інших перебувають у стані шоку та під наглядом в іншій лікарні.

На відеозаписах місцевих ЗМІ видно, як люди поспішають на допомогу тим, хто знепритомнів у натовпі та задихався. Деякі з них потирають руки тим, хто впав на землю.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді та найвищий обраний посадовець Андхра-Прадеш Н. Чандрабабу Найду висловили горе та співчуття родинам загиблих.

Влада штату Андхра-Прадеш заявила, що це приватний храм на 12 акрах (4,8 гектара) землі, який не контролюється державною адміністрацією. Незважаючи на максимальну місткість у 3000 осіб, у суботу натовп зріс приблизно до 25 000 осіб.

"Не було вжито відповідних заходів, а також не було надано уряду інформацію відповідальною особою. Це причина аварії", – йдеться у заяві державного відділу перевірки фактів у соціальних мережах.

Найду пообіцяв вжити суворих заходів проти винних у смертельній тисняві та наказав провести розслідування інциденту, повідомляють місцеві ЗМІ.

Додамо

Наплив натовпу на релігійних зібраннях не є рідкістю в Індії, де великі групи людей часто збираються в храмах або місцях паломництва, іноді перевантажуючи місцеву інфраструктуру та заходи безпеки.

У липні внаслідок напливу натовпу в популярному індуїстському храмі на півночі Індії загинуло щонайменше шістьох людей, а десятки отримали поранення.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Індія
Нарендра Моді