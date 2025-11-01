Наплив вірян у храмі Індії призвів до загибелі дев'яти людей, ще десятки - поранені

Внаслідок напливу натовпу в популярному індуїстському храмі на півдні Індії загинуло щонайменше дев'ять людей, а десятки отримали поранення. ПРо це повідомила місцева влада, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Інцидент стався в храмі Свамі Венкатешвара в окрузі Шрікакулам штату Андхра-Прадеш, де сотні вірян зібралися, щоб відзначити один зі священних днів індуїзму – "Екадаші", – повідомив Associated Press старший офіцер поліції К. В. Махешвра Редді.

У цей день віряни постують і моляться богу Вішну, ключовому індуїстському божеству.

Попереднє розслідування показує, що залізна решітка, призначена для утримання черги вірян у храмі, зламалася, що призвело до неконтрольованого напливу натовпу, сказав Редді.

Високопоставлений чиновник місцевої влади Свапніл Дінкар Пундкар сказав, що є побоювання щодо більшої кількості жертв. "Спочатку ми повідомляли про сімох смертей, але ще двоє людей померли від отриманих травм, тоді як стан двох інших критичний", – сказав він.

Серед загиблих вісім жінок та одна дитина, сказав Пундкар, додавши, що щонайменше 16 вірян, постраждалих у натовпі, проходять лікування в місцевій лікарні, тоді як 20 інших перебувають у стані шоку та під наглядом в іншій лікарні.

На відеозаписах місцевих ЗМІ видно, як люди поспішають на допомогу тим, хто знепритомнів у натовпі та задихався. Деякі з них потирають руки тим, хто впав на землю.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді та найвищий обраний посадовець Андхра-Прадеш Н. Чандрабабу Найду висловили горе та співчуття родинам загиблих.

Влада штату Андхра-Прадеш заявила, що це приватний храм на 12 акрах (4,8 гектара) землі, який не контролюється державною адміністрацією. Незважаючи на максимальну місткість у 3000 осіб, у суботу натовп зріс приблизно до 25 000 осіб.

"Не було вжито відповідних заходів, а також не було надано уряду інформацію відповідальною особою. Це причина аварії", – йдеться у заяві державного відділу перевірки фактів у соціальних мережах.

Найду пообіцяв вжити суворих заходів проти винних у смертельній тисняві та наказав провести розслідування інциденту, повідомляють місцеві ЗМІ.

Додамо

Наплив натовпу на релігійних зібраннях не є рідкістю в Індії, де великі групи людей часто збираються в храмах або місцях паломництва, іноді перевантажуючи місцеву інфраструктуру та заходи безпеки.

У липні внаслідок напливу натовпу в популярному індуїстському храмі на півночі Індії загинуло щонайменше шістьох людей, а десятки отримали поранення.