Наплыв верующих в храме Индии привел к гибели девяти человек, еще десятки ранены

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:21 • 12068 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06 • 20083 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 29626 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 50256 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 47884 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 38055 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 51850 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 42589 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37075 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36489 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
США отказываются возобновлять торговые переговоры с Канадой1 ноября, 08:47 • 8594 просмотра
Удар баллистикой рф по Николаеву: один человек погиб, 15 раненыPhotoVideo1 ноября, 08:59 • 5642 просмотра
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД1 ноября, 09:07 • 17192 просмотра
Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу 1 ноября, 11:02 • 14958 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37 • 11506 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 50256 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 47884 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 65727 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 62353 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 54399 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Виталий Ким
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Николаев
Днепр
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37 • 11584 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 29626 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 65727 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 41934 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 50400 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

Наплыв верующих в храме Индии привел к гибели девяти человек, еще десятки ранены

Киев • УНН

 • 780 просмотра

В храме Свами Венкатешвара в Индии погибли по меньшей мере девять человек, еще десятки получили ранения из-за наплыва верующих во время празднования священного дня индуизма. Причиной трагедии стало сломанное железное ограждение, что привело к неконтролируемому скоплению людей.

Наплыв верующих в храме Индии привел к гибели девяти человек, еще десятки ранены

В результате давки в популярном индуистском храме на юге Индии погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Инцидент произошел в храме Свами Венкатешвара в округе Шрикакулам штата Андхра-Прадеш, где сотни верующих собрались, чтобы отметить один из священных дней индуизма – "Экадаши", – сообщил Associated Press старший офицер полиции К. В. Махешвра Редди.

В этот день верующие постятся и молятся богу Вишну, ключевому индуистскому божеству.

Предварительное расследование показывает, что железная решетка, предназначенная для удержания очереди верующих в храме, сломалась, что привело к неконтролируемому наплыву толпы, сказал Редди.

Высокопоставленный чиновник местных властей Свапнил Динкар Пундкар сказал, что есть опасения относительно большего количества жертв. "Изначально мы сообщали о семи смертях, но еще два человека умерли от полученных травм, тогда как состояние двух других критическое", – сказал он.

Среди погибших восемь женщин и один ребенок, сказал Пундкар, добавив, что по меньшей мере 16 верующих, пострадавших в давке, проходят лечение в местной больнице, тогда как 20 других находятся в состоянии шока и под наблюдением в другой больнице.

В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24.10.25, 19:16 • 11251 просмотр

На видеозаписях местных СМИ видно, как люди спешат на помощь тем, кто потерял сознание в толпе и задыхался. Некоторые из них потирают руки тем, кто упал на землю.

Премьер-министр Нарендра Моди и высший избранный чиновник Андхра-Прадеш Н. Чандрабабу Найду выразили горе и соболезнования семьям погибших.

Власти штата Андхра-Прадеш заявили, что это частный храм на 12 акрах (4,8 гектара) земли, который не контролируется государственной администрацией. Несмотря на максимальную вместимость в 3000 человек, в субботу толпа выросла примерно до 25 000 человек.

"Не было принято соответствующих мер, а также не было предоставлено правительству информации ответственным лицом. Это причина аварии", – говорится в заявлении государственного отдела проверки фактов в социальных сетях.

Найду пообещал принять строгие меры против виновных в смертельной давке и приказал провести расследование инцидента, сообщают местные СМИ.

Добавим

Наплыв толпы на религиозных собраниях не является редкостью в Индии, где большие группы людей часто собираются в храмах или местах паломничества, иногда перегружая местную инфраструктуру и меры безопасности.

В июле в результате давки в популярном индуистском храме на севере Индии погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения.

Антонина Туманова

Новости Мира
Индия
Нарендра Моди