Наплыв верующих в храме Индии привел к гибели девяти человек, еще десятки ранены

В результате давки в популярном индуистском храме на юге Индии погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Инцидент произошел в храме Свами Венкатешвара в округе Шрикакулам штата Андхра-Прадеш, где сотни верующих собрались, чтобы отметить один из священных дней индуизма – "Экадаши", – сообщил Associated Press старший офицер полиции К. В. Махешвра Редди.

В этот день верующие постятся и молятся богу Вишну, ключевому индуистскому божеству.

Предварительное расследование показывает, что железная решетка, предназначенная для удержания очереди верующих в храме, сломалась, что привело к неконтролируемому наплыву толпы, сказал Редди.

Высокопоставленный чиновник местных властей Свапнил Динкар Пундкар сказал, что есть опасения относительно большего количества жертв. "Изначально мы сообщали о семи смертях, но еще два человека умерли от полученных травм, тогда как состояние двух других критическое", – сказал он.

Среди погибших восемь женщин и один ребенок, сказал Пундкар, добавив, что по меньшей мере 16 верующих, пострадавших в давке, проходят лечение в местной больнице, тогда как 20 других находятся в состоянии шока и под наблюдением в другой больнице.

На видеозаписях местных СМИ видно, как люди спешат на помощь тем, кто потерял сознание в толпе и задыхался. Некоторые из них потирают руки тем, кто упал на землю.

Премьер-министр Нарендра Моди и высший избранный чиновник Андхра-Прадеш Н. Чандрабабу Найду выразили горе и соболезнования семьям погибших.

Власти штата Андхра-Прадеш заявили, что это частный храм на 12 акрах (4,8 гектара) земли, который не контролируется государственной администрацией. Несмотря на максимальную вместимость в 3000 человек, в субботу толпа выросла примерно до 25 000 человек.

"Не было принято соответствующих мер, а также не было предоставлено правительству информации ответственным лицом. Это причина аварии", – говорится в заявлении государственного отдела проверки фактов в социальных сетях.

Найду пообещал принять строгие меры против виновных в смертельной давке и приказал провести расследование инцидента, сообщают местные СМИ.

Добавим

Наплыв толпы на религиозных собраниях не является редкостью в Индии, где большие группы людей часто собираются в храмах или местах паломничества, иногда перегружая местную инфраструктуру и меры безопасности.

В июле в результате давки в популярном индуистском храме на севере Индии погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения.