На основних дорогах спостерігається ожеледиця, місцями снігові замети: водіїв попередили про можливе ускладнення руху транспорту

08:22 • 6852 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 12697 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 19482 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 36679 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 38679 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 35799 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 35186 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25983 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17652 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13213 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Амбітні плани Saab: Швеція готує портфель на 300 винищувачів Gripen для України та світуPhoto9 лютого, 01:38 • 8600 перегляди
Поразка соціалістів в іспанському Арагоні: уряд Санчеса втрачає підтримку в регіонах9 лютого, 02:28 • 5266 перегляди
Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській9 лютого, 03:25 • 4410 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto05:05 • 13761 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 11560 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 43708 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 65305 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 82705 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 76411 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 75904 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 11983 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 31440 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 45073 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 46177 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 54540 перегляди
На основних дорогах спостерігається ожеледиця, місцями снігові замети: водіїв попередили про можливе ускладнення руху транспорту

Київ • УНН

 • 82 перегляди

В Україні оголошено штормове попередження через ожеледицю на дорогах. Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

На основних дорогах спостерігається ожеледиця, місцями снігові замети: водіїв попередили про можливе ускладнення руху транспорту

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, попередили в Агентстві відновлення, вказавши, що основні дороги в більшості областей з опадами, місцями засніжені, спостерігається ожеледиця, місцями снігові перемети, пише УНН.

Деталі

"На 9 лютого Укргідрометцентр оголосив штормове попередження: в Україні на дорогах ожеледиця - І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - ідеться у повідомленні.

У більшості західних, південних та східних областей місцями, як вказано, невеликий сніг, на Закарпатті та в Карпатах з дощем, місцями ожеледь, на решті території без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Середня температура повітря -12–9°С, на північному сході - до -14°С. На перевальних ділянках доріг у Львівській та Івано-Франківській областях випадає сніг (до 10 см за ніч): покриття мокре, температура повітря -6–3°С.

"Покриття доріг державного значення в більшості областей з опадами, місцями засніжене. Спостерігається ожеледиця, місцями снігові перемети", - зазначили дорожники.

Дорожніми організаціями проводяться снігоочисні роботи та обробка автошляхів протиожеледними матеріалами.

"За прогнозами синоптиків, упродовж 9-10 лютого очікується зниження температури повітря вночі до 13-20°, вдень до 7-13° морозу", - повідомили в агентстві.

І закликали водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом.

Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Дорожньо-транспортна пригода
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Львівська область
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Карпати
Україна