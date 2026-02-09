На основних дорогах спостерігається ожеледиця, місцями снігові замети: водіїв попередили про можливе ускладнення руху транспорту

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, попередили в Агентстві відновлення, вказавши, що основні дороги в більшості областей з опадами, місцями засніжені, спостерігається ожеледиця, місцями снігові перемети, пише УНН.

Деталі

"На 9 лютого Укргідрометцентр оголосив штормове попередження: в Україні на дорогах ожеледиця - І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - ідеться у повідомленні.

У більшості західних, південних та східних областей місцями, як вказано, невеликий сніг, на Закарпатті та в Карпатах з дощем, місцями ожеледь, на решті території без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Середня температура повітря -12–9°С, на північному сході - до -14°С. На перевальних ділянках доріг у Львівській та Івано-Франківській областях випадає сніг (до 10 см за ніч): покриття мокре, температура повітря -6–3°С.

"Покриття доріг державного значення в більшості областей з опадами, місцями засніжене. Спостерігається ожеледиця, місцями снігові перемети", - зазначили дорожники.

Дорожніми організаціями проводяться снігоочисні роботи та обробка автошляхів протиожеледними матеріалами.

"За прогнозами синоптиків, упродовж 9-10 лютого очікується зниження температури повітря вночі до 13-20°, вдень до 7-13° морозу", - повідомили в агентстві.

І закликали водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом.

