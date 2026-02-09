$43.050.09
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 12355 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 19168 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 36357 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 38421 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 35650 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 35061 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25950 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17629 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13205 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На основных дорогах наблюдается гололедица, местами снежные заносы: водителей предупредили о возможном осложнении движения транспорта

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы на дорогах. Погодные условия могут осложнить движение транспорта.

На основных дорогах наблюдается гололедица, местами снежные заносы: водителей предупредили о возможном осложнении движения транспорта

Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта, предупредили в Агентстве восстановления, указав, что основные дороги в большинстве областей с осадками, местами заснежены, наблюдается гололедица, местами снежные заносы, пишет УНН.

Детали

"На 9 февраля Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение: в Украине на дорогах гололедица - I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта", - говорится в сообщении.

В большинстве западных, южных и восточных областей местами, как указано, небольшой снег, на Закарпатье и в Карпатах с дождем, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Средняя температура воздуха -12–9°С, на северо-востоке - до -14°С. На перевальных участках дорог во Львовской и Ивано-Франковской областях выпадает снег (до 10 см за ночь): покрытие мокрое, температура воздуха -6–3°С.

"Покрытие дорог государственного значения в большинстве областей с осадками, местами заснеженное. Наблюдается гололедица, местами снежные заносы", - отметили дорожники.

Дорожными организациями проводятся снегоочистительные работы и обработка автодорог противогололедными материалами.

"По прогнозам синоптиков, в течение 9-10 февраля ожидается снижение температуры воздуха ночью до 13-20°, днем до 7-13° мороза", - сообщили в агентстве.

И призвали водителей быть особенно внимательными и осторожными за рулем.

Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик

Юлия Шрамко

Украина