На основных дорогах наблюдается гололедица, местами снежные заносы: водителей предупредили о возможном осложнении движения транспорта
Киев • УНН
В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы на дорогах. Погодные условия могут осложнить движение транспорта.
Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта, предупредили в Агентстве восстановления, указав, что основные дороги в большинстве областей с осадками, местами заснежены, наблюдается гололедица, местами снежные заносы, пишет УНН.
Детали
"На 9 февраля Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение: в Украине на дорогах гололедица - I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта", - говорится в сообщении.
В большинстве западных, южных и восточных областей местами, как указано, небольшой снег, на Закарпатье и в Карпатах с дождем, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Средняя температура воздуха -12–9°С, на северо-востоке - до -14°С. На перевальных участках дорог во Львовской и Ивано-Франковской областях выпадает снег (до 10 см за ночь): покрытие мокрое, температура воздуха -6–3°С.
"Покрытие дорог государственного значения в большинстве областей с осадками, местами заснеженное. Наблюдается гололедица, местами снежные заносы", - отметили дорожники.
Дорожными организациями проводятся снегоочистительные работы и обработка автодорог противогололедными материалами.
"По прогнозам синоптиков, в течение 9-10 февраля ожидается снижение температуры воздуха ночью до 13-20°, днем до 7-13° мороза", - сообщили в агентстве.
И призвали водителей быть особенно внимательными и осторожными за рулем.
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик09.02.26, 10:22 • 6566 просмотров