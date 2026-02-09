На основных дорогах наблюдается гололедица, местами снежные заносы: водителей предупредили о возможном осложнении движения транспорта

Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта, предупредили в Агентстве восстановления, указав, что основные дороги в большинстве областей с осадками, местами заснежены, наблюдается гололедица, местами снежные заносы, пишет УНН.

Детали

"На 9 февраля Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение: в Украине на дорогах гололедица - I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта", - говорится в сообщении.

В большинстве западных, южных и восточных областей местами, как указано, небольшой снег, на Закарпатье и в Карпатах с дождем, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Средняя температура воздуха -12–9°С, на северо-востоке - до -14°С. На перевальных участках дорог во Львовской и Ивано-Франковской областях выпадает снег (до 10 см за ночь): покрытие мокрое, температура воздуха -6–3°С.

"Покрытие дорог государственного значения в большинстве областей с осадками, местами заснеженное. Наблюдается гололедица, местами снежные заносы", - отметили дорожники.

Дорожными организациями проводятся снегоочистительные работы и обработка автодорог противогололедными материалами.

"По прогнозам синоптиков, в течение 9-10 февраля ожидается снижение температуры воздуха ночью до 13-20°, днем до 7-13° мороза", - сообщили в агентстве.

И призвали водителей быть особенно внимательными и осторожными за рулем.

