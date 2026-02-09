$43.050.09
08:22
Ближайшая ночь в Украине, похоже, завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Ближайшая ночь в Украине, похоже, завершит период "лютой стужи" - синоптик

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что ближайшая ночь станет завершением периода сильных морозов в Украине. Завтра днем ожидается от -2 до -11 градусов, без осадков, только на Закарпатье мокрый снег.

Ближайшая ночь в Украине, похоже, завершит период "лютой стужи" - синоптик

Ближайшая ночь может завершить период сильных морозов в Украине, и хотя еще будут колебания холода, однако нынешний антициклон разрушается, заявила синоптик Наталья Диденко в понедельник в Facebook, пишет УНН.

Похоже, что ближайшая ночь в Украине завершит наконец период лютой стужи. Сильные морозы выдыхаются под неумолимым и прекрасным атмосферным прогрессом

- написала Диденко.

Подробности

По прогнозу синоптика, 10 февраля ночью в Украине ожидается температура воздуха -12-20, на севере до -22 градусов. Завтра днем в большинстве областей -4-11 градусов, на юге и в западных областях -2-4 градуса, на Закарпатье до +2 градусов.

"Из-за антициклона осадков завтра не будет, только на Закарпатье пройдет небольшой мокрый снег", - указала она.

Ветер, по ее данным, преимущественно южный, умеренный, на западе Украины возможны сильные порывы.

"В Киеве - наконец - завершается эпоха сильных морозов. Ближайшей ночью попытается еще кусаться, вероятно до -20 градусов, но уже обломает зубы о нашу столицу", - указала Диденко.

Завтра днем, по ее данным, в Киеве сухо, солнечно и около -10 градусов. Во второй половине дня усилится ветер южного направления.

В дальнейшем ожидается ощутимое повышение температуры воздуха. И хотя еще, конечно, будут колебания холода, зима не закончилась, однако имеем прекрасный прогноз на прекрасный синоптический результат: мы продержались, антициклон разрушается, сильные морозы растворяются от страха и от одной мысли, что после февраля придет март

- подчеркнула Диденко.

Юлия Шрамко

