Ближайшая ночь в Украине, похоже, завершит период "лютой стужи" - синоптик
Киев • УНН
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что ближайшая ночь станет завершением периода сильных морозов в Украине. Завтра днем ожидается от -2 до -11 градусов, без осадков, только на Закарпатье мокрый снег.
Ближайшая ночь может завершить период сильных морозов в Украине, и хотя еще будут колебания холода, однако нынешний антициклон разрушается, заявила синоптик Наталья Диденко в понедельник в Facebook, пишет УНН.
Похоже, что ближайшая ночь в Украине завершит наконец период лютой стужи. Сильные морозы выдыхаются под неумолимым и прекрасным атмосферным прогрессом
Подробности
По прогнозу синоптика, 10 февраля ночью в Украине ожидается температура воздуха -12-20, на севере до -22 градусов. Завтра днем в большинстве областей -4-11 градусов, на юге и в западных областях -2-4 градуса, на Закарпатье до +2 градусов.
"Из-за антициклона осадков завтра не будет, только на Закарпатье пройдет небольшой мокрый снег", - указала она.
Ветер, по ее данным, преимущественно южный, умеренный, на западе Украины возможны сильные порывы.
"В Киеве - наконец - завершается эпоха сильных морозов. Ближайшей ночью попытается еще кусаться, вероятно до -20 градусов, но уже обломает зубы о нашу столицу", - указала Диденко.
Завтра днем, по ее данным, в Киеве сухо, солнечно и около -10 градусов. Во второй половине дня усилится ветер южного направления.
В дальнейшем ожидается ощутимое повышение температуры воздуха. И хотя еще, конечно, будут колебания холода, зима не закончилась, однако имеем прекрасный прогноз на прекрасный синоптический результат: мы продержались, антициклон разрушается, сильные морозы растворяются от страха и от одной мысли, что после февраля придет март
