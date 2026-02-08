$43.140.00
Эксклюзив
10:00 • 3604 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
7 февраля, 20:45 • 19516 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 33513 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 32258 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 37395 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 30266 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 28042 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 38477 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 49269 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 45959 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Гололедица и мороз: какой погоды ждать 9 февраля

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Украине 9 февраля прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшим снегом в некоторых областях. На дорогах ожидается гололедица, предупреждено о первом уровне опасности в Киевской области.

Гололедица и мороз: какой погоды ждать 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В ряде областей ожидается небольшой снег, на дорогах - гололедица. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности в Киевской области. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозу, в большинстве западных, южных и восточных областей пройдет небольшой снег. На остальной территории страны осадков не ожидается.

"На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Снижение температуры: ночью 13-18°, днем 7-12° мороза; на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза; на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла", – говорится в сообщении.

Погода в Киевской области и столице

"Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. По области снижение температуры: ночью 13-18°, днем 7-12° мороза. В Киеве снижение температуры: ночью 14-16°, днем 8-10° мороза. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев" - говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительной информации, 9 февраля на дорогах будет гололедица. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности, а также сообщают, что погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта.

Напомним

8 февраля в Украине ожидается облачная погода с небольшим снегом на севере и в центре. На востоке и юго-востоке возможен дождь, туман и гололед.

Алла Киосак

