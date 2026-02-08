Гололедица и мороз: какой погоды ждать 9 февраля
Киев • УНН
В воскресенье, 9 февраля, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В ряде областей ожидается небольшой снег, на дорогах - гололедица. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности в Киевской области. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозу, в большинстве западных, южных и восточных областей пройдет небольшой снег. На остальной территории страны осадков не ожидается.
"На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Снижение температуры: ночью 13-18°, днем 7-12° мороза; на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза; на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла", – говорится в сообщении.
Погода в Киевской области и столице
"Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. По области снижение температуры: ночью 13-18°, днем 7-12° мороза. В Киеве снижение температуры: ночью 14-16°, днем 8-10° мороза. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев" - говорится в сообщении.
Кроме того, по предварительной информации, 9 февраля на дорогах будет гололедица. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности, а также сообщают, что погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта.
Напомним
8 февраля в Украине ожидается облачная погода с небольшим снегом на севере и в центре. На востоке и юго-востоке возможен дождь, туман и гололед.