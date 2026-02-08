Ожеледиця та мороз: якої погоди чекати 9 лютого
Київ • УНН
В Україні 9 лютого прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликим снігом у деяких областях. На дорогах очікується ожеледиця, попереджено про перший рівень небезпечності на Київщині.
У неділю, 9 лютого, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У низці областей очікується невеликий сніг, на дорогах - ожеледиця. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності на Київщині. Про це повідомляє Український гідрометорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За прогнозом, у більшості західних, південних та східних областей пройде невеликий сніг. На решті території країни опадів не очікується.
"На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Зниження температури: вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", – йдеться у дописі.
Погода в Київській області та столиці
"Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. По області зниження температури: вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу. У Києві зниження температури: вночі 14-16°, вдень 8-10° морозу. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ"- йдеться у дописі.
Крім того, за попередньою інформацією, 9 лютого на дорогах буде ожеледиця. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності, а також, повідомляють, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Нагадаємо
8 лютого в Україні очікується хмарна погода з невеликим снігом на півночі та в центрі. На сході та південному сході можливий дощ, туман та ожеледь.