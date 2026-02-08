Ожеледиця та мороз: якої погоди чекати 9 лютого

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 3640 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
7 лютого, 20:45 • 19539 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 33530 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 32275 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 37410 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 30273 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 28045 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 38477 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 49269 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 45964 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.7м/с
77%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанцівPhoto8 лютого, 02:48 • 6898 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС8 лютого, 03:22 • 14903 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP8 лютого, 04:30 • 23107 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 12112 перегляди
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 08:56 • 4338 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 12169 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 37441 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 57935 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 51894 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 53159 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Джефф Безос
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Іран
Харківська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 19440 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 33556 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 35446 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 44204 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 47122 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
BFM TV

Ожеледиця та мороз: якої погоди чекати 9 лютого

Київ • УНН

 • 26 перегляди

В Україні 9 лютого прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликим снігом у деяких областях. На дорогах очікується ожеледиця, попереджено про перший рівень небезпечності на Київщині.

Ожеледиця та мороз: якої погоди чекати 9 лютого

У неділю, 9 лютого, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У низці областей очікується невеликий сніг, на дорогах - ожеледиця. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності на Київщині. Про це повідомляє Український гідрометорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозом, у більшості західних, південних та східних областей пройде невеликий сніг. На решті території країни опадів не очікується.

"На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Зниження температури: вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", – йдеться у дописі.

Погода в Київській області та столиці

"Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. По області зниження температури: вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу. У Києві зниження температури: вночі 14-16°, вдень 8-10° морозу. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ"- йдеться у дописі.

Крім того, за попередньою інформацією, 9 лютого на дорогах буде ожеледиця. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності, а також, повідомляють, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо

8 лютого в Україні очікується хмарна погода з невеликим снігом на півночі та в центрі. На сході та південному сході можливий дощ, туман та ожеледь.

Алла Кіосак

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Київська область
Україна
Київ