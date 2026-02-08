Мороз міцнішає: якою буде погода в Україні в неділю

$43.140.00
7 лютого, 20:45 • 9794 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 15706 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 19519 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 24994 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 22410 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 24795 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 36163 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47906 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 43294 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32426 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Публікації
Ексклюзиви
Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році7 лютого, 21:21 • 8276 перегляди
Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилисяPhoto7 лютого, 21:42 • 6030 перегляди
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських силVideo7 лютого, 22:34 • 5802 перегляди
Атака рф на склади "Рошен" у Яготині: загинув працівник ДСНС23:07 • 4432 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС03:22 • 5308 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 28938 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 50153 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 44704 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 46421 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 60031 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 16138 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 30454 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 32666 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 41601 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 44710 перегляди
Мороз міцнішає: якою буде погода в Україні в неділю

Київ • УНН

 • 30 перегляди

8 лютого в Україні очікується хмарна погода з невеликим снігом на півночі та в центрі. На сході та південному сході можливий дощ, туман та ожеледь.

Мороз міцнішає: якою буде погода в Україні в неділю

У неділю, 8 лютого, на більшості території України очікуються хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у північній частині та більшості центральних областей пройде невеликий сніг, вдень 4-9° морозу. На решті території помірний сніг, на сході, південному сході, Полтавщині та на Закарпатті з дощем (у більшості південних областей без опадів), в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях туман, ожеледь.

Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні 1-6° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно, можливий невеликий сніг. Температура повітря -6°...-4°.

Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого01.02.26, 12:11 • 54702 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні