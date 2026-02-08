Мороз міцнішає: якою буде погода в Україні в неділю
Київ • УНН
8 лютого в Україні очікується хмарна погода з невеликим снігом на півночі та в центрі. На сході та південному сході можливий дощ, туман та ожеледь.
У неділю, 8 лютого, на більшості території України очікуються хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у північній частині та більшості центральних областей пройде невеликий сніг, вдень 4-9° морозу. На решті території помірний сніг, на сході, південному сході, Полтавщині та на Закарпатті з дощем (у більшості південних областей без опадів), в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях туман, ожеледь.
Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні 1-6° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с
У Києві та області в неділю буде хмарно, можливий невеликий сніг. Температура повітря -6°...-4°.
