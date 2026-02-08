Мороз крепчает: какой будет погода в Украине в воскресенье

$43.140.00
7 февраля, 20:45 • 9928 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 15863 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 19599 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 25076 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 22470 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 24830 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 36183 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47918 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 43309 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32433 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году7 февраля, 21:21 • 8276 просмотра
Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорилисьPhoto7 февраля, 21:42 • 6030 просмотра
В Запорожье в плен попали "флагоносцы": ВСУ показали "продвижение" российских силVideo7 февраля, 22:34 • 5802 просмотра
Атака РФ на склады "Рошен" в Яготине: погиб сотрудник ГСЧС23:07 • 4432 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС03:22 • 5308 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 28991 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 50205 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 44754 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 46466 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 60085 просмотра
Музыкант
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майк Помпео
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Вена
Франция
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 16161 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 30474 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 32684 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 41618 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 44727 просмотра
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Мороз крепчает: какой будет погода в Украине в воскресенье

Киев • УНН

 • 52 просмотра

8 февраля в Украине ожидается облачная погода с небольшим снегом на севере и в центре. На востоке и юго-востоке возможен дождь, туман и гололедица.

Мороз крепчает: какой будет погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 8 февраля, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в северной части и большинстве центральных областей пройдет небольшой снег, днем 4-9° мороза. На остальной территории умеренный снег, на востоке, юго-востоке, Полтавщине и на Закарпатье с дождем (в большинстве южных областей без осадков), в Карпатах и Прикарпатье налипание мокрого снега, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях туман, гололедица.

Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, днем на Закарпатье и крайнем юге 1-6° тепла. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха -6°...-4°.

Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля01.02.26, 12:11 • 54702 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине