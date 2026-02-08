Мороз крепчает: какой будет погода в Украине в воскресенье
Киев • УНН
8 февраля в Украине ожидается облачная погода с небольшим снегом на севере и в центре. На востоке и юго-востоке возможен дождь, туман и гололедица.
В воскресенье, 8 февраля, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в северной части и большинстве центральных областей пройдет небольшой снег, днем 4-9° мороза. На остальной территории умеренный снег, на востоке, юго-востоке, Полтавщине и на Закарпатье с дождем (в большинстве южных областей без осадков), в Карпатах и Прикарпатье налипание мокрого снега, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях туман, гололедица.
Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, днем на Закарпатье и крайнем юге 1-6° тепла. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с
В Киеве и области в воскресенье будет облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха -6°...-4°.
