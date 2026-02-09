$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 1276 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 13438 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку
8 лютого, 17:37 • 30321 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 33392 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 33153 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 32921 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25475 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17322 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13057 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближча ніч стане завершенням періоду сильних морозів в Україні. Завтра вдень очікується від -2 до -11 градусів, без опадів, лише на Закарпатті мокрий сніг.

Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик

Найближча ніч може завершить період сильних морозів в Україні, і хоча ще будуть коливання холоду, проте нинішній антициклон руйнується, заявила синоптик Наталка Діденко у понеділок у Facebook, пише УНН.

Схоже, що найближча ніч в Україні завершить нарешті період лютої холоднечі. Сильні морози видихаються під невблаганним і прекрасним атмосферним прогресом

- написала Діденко.

Деталі

За прогнозом синоптика, 10 лютого вночі в Україні очікується температура повітря -12-20, на півночі до -22 градусів. Завтра вдень у більшості областей -4-11 градусів, на півдні та в західних областях -2-4 градуси, на Закарпатті до +2 градусів.

"Через антициклон опадів завтра не буде, лише на Закарпатті пройде невеликий мокрий сніг", - вказала вона.

Вітер, за її даними, переважно південний, помірний, на заході України можливі сильні пориви.

"У Києві - нарешті - завершується епоха сильних морозів. Найближчої ночі спробує ще кусатися, ймовірно до -20 градусів, але вже обламає зуби об нашу столицю", - вказала Діденко.

Завтра вдень, за її даними, у Києві сухо, сонячно і близько -10 градусів. У другій половині дня посилиться вітер південного напрямку.

Надалі очікується відчутне підвищення температури повітря. І хоча ще, звісно, будуть коливання холоду, зима не закінчилася, проте маємо чудовий прогноз на чудовий синоптичний результат: ми протрималися, антициклон руйнується, сильні морози розчиняються від страху і від однієї думки, що після лютого прийде березень

- наголосила Діденко.

Ожеледиця та мороз: якої погоди чекати 9 лютого 08.02.26, 14:17 • 3904 перегляди

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ