Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик

Найближча ніч може завершить період сильних морозів в Україні, і хоча ще будуть коливання холоду, проте нинішній антициклон руйнується, заявила синоптик Наталка Діденко у понеділок у Facebook, пише УНН.

Схоже, що найближча ніч в Україні завершить нарешті період лютої холоднечі. Сильні морози видихаються під невблаганним і прекрасним атмосферним прогресом - написала Діденко.

Деталі

За прогнозом синоптика, 10 лютого вночі в Україні очікується температура повітря -12-20, на півночі до -22 градусів. Завтра вдень у більшості областей -4-11 градусів, на півдні та в західних областях -2-4 градуси, на Закарпатті до +2 градусів.

"Через антициклон опадів завтра не буде, лише на Закарпатті пройде невеликий мокрий сніг", - вказала вона.

Вітер, за її даними, переважно південний, помірний, на заході України можливі сильні пориви.

"У Києві - нарешті - завершується епоха сильних морозів. Найближчої ночі спробує ще кусатися, ймовірно до -20 градусів, але вже обламає зуби об нашу столицю", - вказала Діденко.

Завтра вдень, за її даними, у Києві сухо, сонячно і близько -10 градусів. У другій половині дня посилиться вітер південного напрямку.

Надалі очікується відчутне підвищення температури повітря. І хоча ще, звісно, будуть коливання холоду, зима не закінчилася, проте маємо чудовий прогноз на чудовий синоптичний результат: ми протрималися, антициклон руйнується, сильні морози розчиняються від страху і від однієї думки, що після лютого прийде березень - наголосила Діденко.

Ожеледиця та мороз: якої погоди чекати 9 лютого