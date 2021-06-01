На території ОРДЛО тривають погрози скороченням зарплат за відмову отримувати громадянство РФ - ООН

Цитата

“ММПЛУ (Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні — ред.) стурбована повідомленнями про те, що співробітникам і співробітницям однієї з „державних установ“ на території, яка контролюється озброєними групами, погрожували скороченням зарплати або звільненням, якщо вони не набудуть громадянства Російської Федерації”, - йдеться у звіті.

Деталі

За даними ООН, на окупованих територіях застосовують примусові методи для отримання громадянства РФ. Зазначається, що “місцева влада” всіляко обмежує свободу громадян, та віддає “укази”, які не відповідають МГП.

Окрім примусового отримання російського громадянства, місія ООН зафіксувала видані “місцевою владою” “укази” щодо примусового призову дорослих чоловіків для військових дій проти держави, в якій вони проживають, що не відповідає МГП.

Так, у березні та квітні 2021 року дві самопроголошені “республіки” видали “укази” про обов’язковий призов 400 чоловіків (по 200 у кожній самопроголошеній “республіці”).

Повідомляється, що 15 квітня місцеві ЗМІ з посиланням на представника “народної міліції” самопроголошеної “Луганської народної республіки” повідомили, що 127 жителів території, яку вона контролює, прибули на призовний пункт для проходження військової підготовки.

Контекст

В квітні 2019 року, Президент Росії Володимир Путін підписав указ “Про визначення в гуманітарних цілях категорії осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку”.

Як повідомляв віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення.

Цього року стало відомо, що Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів непідконтрольних Україні районів Донбасу з російськими паспортами.

За підрахунками російського уряду, станом на кінець квітня, вже щонайменше 400 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти.

Додамо

Починаючи з лютого цього року, на Донбасі побільшало втрат серед цивільних осіб. Загинуло 12 цивільних та 25 було поранено, що на 270% більше проти попереднього звітного періоду.