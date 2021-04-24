У Держдумі РФ вважають, що до кінця 2021 року кількість примусово паспортизованих на Донбасі збільшиться майже вдвічі

Як повідомляв раніше віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення.
Крім того, раніше цього року стало відомо, що Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів непідконтрольних Україні районів Донбасу з російськими паспортами.
Зазначимо також, що держава-окупант вже використовувала подібну практику у 2020 році, коли в РФ відбулось голосування з питання змін до Конституції Росії.
Тоді окупаційна адміністрація РФ організувала “голосування” щодо внесення змін до конституції на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.