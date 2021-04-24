У Держдумі РФ вважають, що до кінця 2021 року кількість примусово паспортизованих на Донбасі збільшиться майже вдвічі

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кількість мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які примусово отримали російські паспорти, до кінця 2021 року може збільшитися майже вдвічі — до 1 млн осіб. Про це російському державному інформагентству “ТАРС” розповів заступник голови комітету Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Віктор Водолацкий, передає УНН.

Цитата

“На сьогоднішній день громадянами РФ, які проживають на території Донбасу, є 538 тис. чоловік, — сказав співрозмовник агентства. — За прогнозами, які сьогодні існують, і з тих заяв, які сьогодні є, до кінця поточного року до 1 млн жителів Донбасу стануть громадянами РФ”.

На думку російського парламентаря, на окупованих територіях “фіксуються сплески інтересу до отримання російського громадянства”.

Що передувало

Напередодні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала факти впровадження законодавства, дуже схожого на російське, на тимчасово окупованій території Донбасу.

Контекст

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ “Про визначення в гуманітарних цілях категорії осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку”.

Як повідомляв раніше віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення.

Крім того, раніше цього року стало відомо, що Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів непідконтрольних Україні районів Донбасу з російськими паспортами.

Зазначимо також, що держава-окупант вже використовувала подібну практику у 2020 році, коли в РФ відбулось голосування з питання змін до Конституції Росії.

Тоді окупаційна адміністрація РФ організувала “голосування” щодо внесення змін до конституції на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

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