В Госдуме РФ считают, что к концу 2021 года количество принудительно паспортизованных на Донбассе увеличится почти вдвое

Как сообщал ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, только в оккупированном Донбассе и в Крыму принудительная русский паспортизация коснулась ли 90% населения.
Кроме того, ранее в этом году стало известно, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украины районов Донбасса с российскими паспортами.
Отметим также, что государство-оккупант уже использовала подобную практику в 2020 году, когда в РФ прошло голосование по вопросу изменений в Конституцию России.
Тогда оккупационная администрация РФ организовала “голосования” о внесении изменений в Конституцию на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым и города Севастополь.