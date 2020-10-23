Резніков: в окупованому Донбасі і в Криму паспортизація РФ торкнулась 90% населення

“На сьогоднішній день по-суті всі громадяни України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. Близько 300 тис. українців пройшли через примусову російську паспортизацію. Тільки в окупованому Донбасі і в Криму за нашими даними це торкнулось чи не 90% населення. Учасниками воєнних дій стало близько 420 тис. наших громадян”, — сказав Резніков.

За його інформацією, тільки на територіях, які контролює уряд, сьогодні 14 тис. українців загинули у війні з РФ.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що українці, які сьогодні проживають на окупованому Донбасі, асоціюють себе з російською національністю та мають російське громадянство, будуть мати право після деокупації залишатись на цих територіях у статусі іноземців.