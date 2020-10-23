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Резніков: в окупованому Донбасі і в Криму паспортизація РФ торкнулась 90% населення

Резніков: в окупованому Донбасі і в Криму паспортизація РФ торкнулась 90% населення

Київ • УНН

 • 19794 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення. Про це сказав віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день по-суті всі громадяни України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. Близько 300 тис. українців пройшли через примусову російську паспортизацію. Тільки в окупованому Донбасі і в Криму за нашими даними це торкнулось чи не 90% населення. Учасниками воєнних дій стало близько 420 тис. наших громадян”, — сказав Резніков.

За його інформацією, тільки на територіях, які контролює уряд, сьогодні 14 тис. українців загинули у війні з РФ.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що українці, які сьогодні проживають на окупованому Донбасі, асоціюють себе з російською національністю та мають російське громадянство, будуть мати право після деокупації залишатись на цих територіях у статусі іноземців.

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