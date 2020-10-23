Резников: в оккупированном Донбассе и в Крыму паспортизация РФ коснулась 90% населения

“На сегодняшний день по сути все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Только в оккупированном Донбассе и в Крыму по нашим данным это коснулось чуть ли не 90% населения. Участниками военных действий стали около 420 тыс. наших граждан”, — сказал Резников.

По его информации, только на территориях, контролируемых правительство, сегодня 14 тыс. украинцев погибли в войне с РФ.

Напомним, ранее Резников сообщил, что украинцы, которые сегодня проживают на оккупированном Донбассе, ассоциируют себя с русской национальностью и имеют российское гражданство, будут иметь право после деоккупации оставаться на этих территориях в статусе иностранцев.