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Резников: в оккупированном Донбассе и в Крыму паспортизация РФ коснулась 90% населения

Резников: в оккупированном Донбассе и в Крыму паспортизация РФ коснулась 90% населения

Киев  •  УНН

 • 19778 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Только в оккупированном Донбассе и в Крыму принудительная российская паспортизация коснулась чуть ли не 90% населения. Об этом сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая на Киевском форуме по безопасноти, передает корреспондент УНН.

“На сегодняшний день по сути все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Только в оккупированном Донбассе и в Крыму по нашим данным это коснулось чуть ли не 90% населения. Участниками военных действий стали около 420 тыс. наших граждан”, — сказал Резников.

По его информации, только на территориях, контролируемых правительство, сегодня 14 тыс. украинцев погибли в войне с РФ.

Напомним, ранее Резников сообщил, что украинцы, которые сегодня проживают на оккупированном Донбассе, ассоциируют себя с русской национальностью и имеют российское гражданство, будут иметь право после деоккупации оставаться на этих территориях в статусе иностранцев.

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