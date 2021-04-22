ОБСЄ зафіксувало тривожні факти впровадження законодавства РФ на окупованому Донбасі

Цитата:

"Незважаючи на обмеження з боку російських НЗФ та пандемію, СММ ОБСЄ продовжує свою важливу роботу. У звіті для Постійної ради СММ наводить тривожні факти впровадження законодавства РФ на ТОТ Донбасу – на додаток до застосування російської валюти, "митниці", паспортів", - написав Цимбалюк у Twitter.

Деталі

Так, дипломат наводить витримку зі звіту, в якій ідеться про те, що 5 березня збройні формування в непідконтрольних уряду районах Донецької області видали "Положення" про затримання обвинувачених і підозрюваних у вчиненні злочинів.

"Положення" дуже схоже на Закон Російської Федерації "Про затримання обвинувачених і підозрюваних у вчиненні злочинів" від 21 червня 1995 р суті, формулювань, кількості і порядку статей", - зазначили спостерігачі.

Довідково

Місія ОБСЄ впродовж останніх років неодноразово фіксувала випадки "паспортизації" населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як повідомляв раніше віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення.



Крім того, раніше цього року стало відомо, що Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів непідконтрольних Україні районів Донбасу з російськими паспортами.



Зазначимо також, що держава-окупант вже використовувала подібну практику у 2020 році, коли в РФ відбулось голосування з питання змін до Конституції Росії.

Тоді окупаційна адміністрація РФ організувала “голосування” щодо внесення змін до конституції на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.