ОБСЄ зафіксувало тривожні факти впровадження законодавства РФ на окупованому Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала факти впровадження законодавства, дуже схожого на російське, на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це інформує постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає УНН.
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"Незважаючи на обмеження з боку російських НЗФ та пандемію, СММ ОБСЄ продовжує свою важливу роботу. У звіті для Постійної ради СММ наводить тривожні факти впровадження законодавства РФ на ТОТ Донбасу – на додаток до застосування російської валюти, "митниці", паспортів", - написав Цимбалюк у Twitter.
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Так, дипломат наводить витримку зі звіту, в якій ідеться про те, що 5 березня збройні формування в непідконтрольних уряду районах Донецької області видали "Положення" про затримання обвинувачених і підозрюваних у вчиненні злочинів.
"Положення" дуже схоже на Закон Російської Федерації "Про затримання обвинувачених і підозрюваних у вчиненні злочинів" від 21 червня 1995 р суті, формулювань, кількості і порядку статей", - зазначили спостерігачі.
Довідково
Місія ОБСЄ впродовж останніх років неодноразово фіксувала випадки "паспортизації" населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Як повідомляв раніше віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення.
Крім того, раніше цього року стало відомо, що Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів непідконтрольних Україні районів Донбасу з російськими паспортами.
Зазначимо також, що держава-окупант вже використовувала подібну практику у 2020 році, коли в РФ відбулось голосування з питання змін до Конституції Росії.
Тоді окупаційна адміністрація РФ організувала “голосування” щодо внесення змін до конституції на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.