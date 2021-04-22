ОБСЄ зафіксувало тривожні факти впровадження законодавства РФ на окупованому Донбасі

ukru
Ексклюзив
10:51 • 55004 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 100604 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 132730 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 174039 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 257031 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186234 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179117 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188550 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155283 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160321 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 55561 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 75856 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 103293 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 116012 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 53526 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 257031 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 203761 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 298563 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 293642 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 420052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 19561 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 96424 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100605 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96584 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112692 перегляди
Актуальне
ОБСЄ зафіксувало тривожні факти впровадження законодавства РФ на окупованому Донбасі

ОБСЄ зафіксувало тривожні факти впровадження законодавства РФ на окупованому Донбасі

Київ • УНН

 • 24110 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала факти впровадження законодавства, дуже схожого на російське, на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це інформує постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає УНН.

Цитата:

"Незважаючи на обмеження з боку російських НЗФ та пандемію, СММ ОБСЄ продовжує свою важливу роботу. У звіті для Постійної ради СММ наводить тривожні факти впровадження законодавства РФ на ТОТ Донбасу – на додаток до застосування російської валюти, "митниці", паспортів", - написав Цимбалюк у Twitter.

Деталі

Так, дипломат наводить витримку зі звіту, в якій ідеться про те, що 5 березня збройні формування в непідконтрольних уряду районах Донецької області видали "Положення" про затримання обвинувачених і підозрюваних у вчиненні злочинів.

"Положення" дуже схоже на Закон Російської Федерації "Про затримання обвинувачених і підозрюваних у вчиненні злочинів" від 21 червня 1995 р суті, формулювань, кількості і порядку статей", - зазначили спостерігачі.

Довідково

Місія ОБСЄ впродовж останніх років неодноразово фіксувала випадки "паспортизації" населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як повідомляв раніше віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення.

Крім того, раніше цього року стало відомо, що Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів непідконтрольних Україні районів Донбасу з російськими паспортами.

Зазначимо також, що держава-окупант вже використовувала подібну практику у 2020 році, коли в РФ відбулось голосування з питання змін до Конституції Росії.

Тоді окупаційна адміністрація РФ організувала “голосування” щодо внесення змін до конституції на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами